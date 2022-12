Que se passe-t-il avec Barry Trotz?

Barry Trotz estime son retour derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) peu probable cette saison, pendant qu'il s’occupe toujours de sa famille.

«Il y a quelques équipes qui m’ont tendu la main et j'ai dit que je n'en étais pas encore là. Je vais possiblement prendre le reste de l'année et je verrai où j'en suis. Cela fait toujours partie de moi, mais je continuerai à rester fidèle à moi-même et à ma famille en ce moment», a-t-il déclaré dans un épisode du balado «The Chirp with Daren Millard».

En juin, il a informé les Jets de Winnipeg qu’il ne pouvait pas diriger la formation manitobaine et il a expliqué ses raisons au site NHL.com.

«Je dois m’occuper d’une situation familiale. Si j'avais accepté le boulot, j'aurais causé du tort à l'équipe ainsi qu'à moi-même, car diriger dans la LNH, c'est exigeant et il faut s'y consacrer entièrement. C'est aussi demandant émotionnellement. Je ne pouvais pas me lancer là-dedans. Il y a des choses à régler avant.

«Je m'ennuie du travail et j'ai eu des offres alléchantes financièrement. En incluant le junior et la Ligue américaine, ça fait plus de 25 ans que je fais ça et j'ai eu peu de répit. C'est bon pour moi de prendre du recul. J'essaie de retourner dans un état d'esprit qui va me permettre d'être à mon meilleur pour aider une équipe à gagner», a-t-il dit.

Avec ses 1812 matchs, Trotz se retrouve au deuxième échelon dans l’histoire du circuit à ce chapitre, lui qui a entraîné les Predators de Nashville, les Capitals de Washington et les Islanders de New York. Il est également au troisième rang pour les victoires avec 914, derrière Scotty Bowman (1444) et Joel Quenneville (969). Il a remporté la coupe Stanley avec les Capitals au printemps 2018 et le trophée Jack-Adams, remis à l'entraîneur de l'année. à deux reprises.

Éloges pour Ovechkin

Trotz a également profité de son passage pour souligner l’exploit d’Alexander Ovechkin, qui a atteint le plateau des 800 buts cette semaine. Il a dirigé pendant quatre saisons, entre 2014 et 2018, celui pourchassant le record de 894 filets de Wayne Gretzky.

«Il est devenu un excellent leader avec le temps, c'est une légende. Il va atteindre cette marque. Et ce qui est exceptionnel, c'est le fait qu'il joue avec tellement de robustesse. Mais il est encore en forme. Si ce n'était pas de quelques blessures, il y serait déjà. C'est incroyable.»