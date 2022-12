Quatrième défaite consécutive pour les Flames

Pour un deuxième match de suite, la troupe de Darryl Sutter baisse pavillon en tirs de barrage. Cette fois, les Canucks ont le dessus 4 à 3, mercredi soir au Saddledome. Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo en tête de l'article.

C'est la pépite russe de Bruce Boudreau, soit Andrei Kuzmenko, qui a marqué le filet décisif de la séance de tirs de barrage. Kuzmenko avait d'ailleurs récolté une passe plus tôt dans la rencontre. Cette mention d'aide porte donc son total de la saison à 26 points (13-13) en 28 affrontements.

Kuzmenko est un des rares rayon de soleil à Vancouver. Même s'ils présentent une fiche de 7-3-0 à leurs dix derniers matchs, les amateurs des Canucks s'attendaient assurément à un meilleur rendement de l'équipe en bleu-blanc-vert. En effet, l'équipe ne figure qu'au 22e rang du circuit Bettman, avec 29 points en 29 matchs.

Pour les Flames, il s'agit qu'un quatrième revers de suite. Même avec la récolte d'un point, ils ne peuvent doubler l'Avalanche du Colorado en tant que dernière équipe repêchée dans l'association de l'Ouest. Ces deux équipes ont 32 points au classement, mais le club de Denver a trois matchs en main sur la formation canadienne. À noter que les Flames ont perdu leurs trois derniers matchs en temps supplémentaire (Prol. contre TOR, T.A.B. contre MTL et T.A.B. contre VAN).

Rebondissements

Le match a bien commencé pour les Canucks. Ces derniers ont donné le ton au match avec deux buts dans les 108 premières secondes de jeu. Tout d'abord, Bo Horvat dévie un tir de la pointe pour tromper la vigilance de Jakob Markstrom, avant de voir son coéquipier Connor Garland déjouer le cerbère suédois d'un lancer du côté rapproché, 34 secondes plus tard.

Toutefois, les Flames ont trimé dur et ont nivelé la marque avant de prendre le chemin des vestiaires. Mickael Backlund et Andrew Mangiapane sont ceux qui ont noirci la feuille de pointage, avec respectivement leur sixième et septième but de la campagne.

Les Albertains ont entamé le second engagement avec autant d'entrain qu'avant d'entendre le son de la sirène précédente. Le vénérable Trevor Lewis a procuré les devants à son équipe tôt en deuxième en surprenant Spencer Martin de derrière la ligne des buts. À noter que Markstrom, qui a bien fait entre-temps, obtient une passe sur la séquence.

Malheureusement pour Darryl Sutter, mais heureusement pour les partisans qui écoutaient le match en direct sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports Direct, Sheldon Dries a marqué d'un tir d'une précision chirurgicale pour ramener tout le monde à la case départ. C'était 3 à 3 après 40 minutes de jeu.

Puis, aucun des joueurs en uniforme n'a été en mesure de briser l'égalité dans le dernier tiers tout comme dans la période de surtemps.

Markstrom termine la rencontre avec 24 arrêts, alors que son vis-à-vis en a amassé 35.

Atteint à la tête par un tir de Nick Suzuki lundi, Christopher Tanev ne prenait pas part à la rencontre. Les Canucks avaient aussi un absent de marque alors que Brock Boeser était laissé de côté. Ce ne sont toutefois pas les rumeurs de transaction l'impliquant qui lui proférait ce statut, mais plutôt un virus.

