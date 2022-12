Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 16 décembre qui valent le détour.

Basketball: Raptors de Toronto c. Nets de Brooklyn

Le soleil floridien n’a pas été clément pour les Raptors, qui ont plié l’échine deux fois face au pauvre Magic d’Orlando. Les déboires des «Raps» se sont poursuivis devant leurs partisans, mercredi, lorsqu’ils ont été défaits par les Kings de Sacramento. La saison a beau être jeune, mais l’équipe de la Ville Reine ne répond pas aux attentes qu’elles s’étaient imposées à l’aube de la campagne. Les Nets, eux, ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs et ont affiché le deuxième plus grand taux de succès dans leurs tentatives de tir (51,3 %) durant cette séquence. Malgré des largesses à l’attaque, les Raptors ont maintenu leur efficacité en défensive, mais ont tout de même accordé plus de points par match que les Nets depuis 10 parties. On est en droit de croire que l’équipe canadienne rebondira sous peu, mais la tâche ne sera pas mince face à Kyrie Irving, Kevin Durant et compagnie.

Prédiction: Victoire des Nets de Brooklyn - 1,86

Boxe : Arslanbek Makhmudov c. Michael Wallisch

L’organisation Eye of the Tiger Management sortira plusieurs de ses grosses pointures pour un gala au Centre Gervais Auto de Shawinigan, vendredi soir. Ce sera l’occasion de voir à l’action le dominant poids lourd Arslanbek Makhmudov (15-0-0, 14 K.-O.), qui ne devrait avoir aucun mal à se défaire de Michael Wallisch (23-5-0, 16 K.-O.). La question est plutôt : combien de temps l’Allemand résistera-t-il? Pour la première fois de sa carrière, en septembre dernier, Makhmudov a eu besoin de la décision des juges pour gagner un combat, lui qui était habitué à terminer le travail avant le son de la cloche. Carlos Takam lui avait donné plus de fil à retordre que prévu au Casino de Montréal, et le Russe sera à la recherche d’un nouveau K.-O. rapide, ce qu’il n’a pas réussi à faire en 2022.

Prédiction : Total de rounds, plus de 2,5 – 2,15

Hockey: Coyotes de l’Arizona c. Islanders de New York

Les Islanders de New York semblent être retombés sur terre depuis quelque temps. Les hommes de Lane Lambert ont baissé pavillon à cinq occasions lors de leurs sept dernières sorties. Affectés par l’absence de l’excellent défenseur à caractère défensif Adam Pelech depuis trois matchs, les «Isles» ont accordé trois buts ou plus à chaque occasion. Quant à eux, les Coyotes peuvent justifier leur fiche de 9-14-4 à l’aide de leur calendrier exigeant : ils n’ont disputé que six matchs à domicile, au Mullett Arena, jusqu’à présent! La troupe d’André Tourigny présente un dossier de 3-2-1 dans l’intimité de son amphithéâtre de 5000 places, pouvant notamment se vanter d’avoir disposé des puissants Bruins de Boston à Tempe.

Prédiction : Victoire des Coyotes de l’Arizona - 2,55