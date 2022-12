Ovechkin et la course au record: «C’est bon pour le hockey», selon Caufield

L’exploit d’Alex Ovechkin a fait rapidement le tour de la LNH. Dans le vestiaire du Canadien, le constat est unanime : l’attaquant des Capitals de Washington a les capacités pour battre le record de 894 buts de Wayne Gretzky.

«C’est bon pour le hockey, a souligné Cole Caufield. Il marque des buts depuis longtemps, mais c’est fou de le voir maintenant à 800.

«C’est un exploit assez fou. Il affiche encore la même passion quand il marque un but. J’aime voir cela.»

Est-ce que Caufield pense qu’il peut atteindre le même type de plateau durant sa carrière? Sa réponse est comique.

«Je vais commencer par en marquer 100 !», a lancé le meilleur buteur du Canadien cette saison avec 16 buts.

Le meilleur de tous les temps

Quant à Martin St-Louis, qui a eu la chance d’affronter l’attaquant russe à plusieurs reprises durant sa carrière, il est impressionné par ce plateau.

«C’est spécial, a mentionné l’entraîneur-chef du Canadien. Il est un des meilleurs de tous les temps. Les statistiques ne mentent pas.

«Il peut marquer des buts de plusieurs façons. C’est spécial de le voir à 800 buts. Mais il n’a pas fini.»

Il croit que l’évolution du jeu dans la LNH a donné un coup de pouce à des joueurs comme Ovechkin.

«Il y a dix ans, on n’aurait pas cru que c’était possible, a ajouté St-Louis. Mais la LNH a évolué, il y a plus d’offensive. Ça rentre directement dans les cordes d’Ovi.»

De la folie furieuse

Du côté de Jonathan Drouin, cet exploit va comme un gant au numéro 8 des Capitals.

«C’est de la folie furieuse, mais pour lui, ce n’est pas de la folie furieuse, a indiqué le Québécois. On le voyait venir.

«À sa saison recrue dans la LNH, il a marqué 52 buts. Quand tu es une recrue et que tu en marques 50, tu sais que le gars connaîtra une grande carrière. Mais de là à dire qu’il pourrait battre le record de Wayne Gretzky (894), c’est une autre histoire.»

Selon Drouin, la constance d'Ovechkin le distingue des autres joueurs.

«S’il reste en santé, Ovechkin peut marquer 50 buts tous les ans. C’est tellement difficile, mais il y arrive. Tout le monde sait quand il décochera son tir et d’où il prendra son tir, mais ça rentre quand même.

«Les défenseurs le savent, le gardien aussi, mais il marque encore. Je ne pense pas qu’on reverra plusieurs joueurs comme lui. Je crois qu’il peut battre le record de Gretzky.»

Mantha : une aide sur le but important

Le Québécois Anthony Mantha a connu une soirée spéciale, mardi, alors qu’il a obtenu une mention d’assistance sur le 800e but d’Alex Ovechkin.

Ça l’a replongé dans certaines histoires de son grand-père André Pronovost. Ce dernier a eu la chance de jouer avec Gordie Howe, l’un des trois marqueurs de 800 buts dans l’histoire, durant sa carrière au milieu des années 1960.

«Il m’a raconté plusieurs anecdotes, a mentionné Mantha au site NHL.com après la rencontre des Capitals contre les Blackhawks de Chicago. C’est incroyable.»

«Tu ne penses pas vraiment que ça va arriver. C’est survenu lors d’un changement de trio. Il a sauté sur la patinoire alors que je finissais ma présence. Evgeny Kuznetsov et moi étions en échec avant. Il a marqué pratiquement dans un filet désert.»

Un pressentiment

Avant la rencontre contre Chicago, Mantha et Dylan Strome avaient le sentiment qu’ils assisteraient à une autre grande prestation de leur coéquipier.

«On l’avait prédit lundi soir, a raconté Mantha. J’étais avec Stromer pour casser la croûte et on disait qu’Alex en marquerait trois, quatre ou même cinq le lendemain contre les Blackhawks.

«Parfois, ça arrive. Il avait marqué ses deux premiers buts assez facilement. La rondelle arrivait sur sa lame et elle rentrait aussitôt dans le filet.»

«On s’attend à ce qu’il en marque un dans les prochains matchs. Puis, on prévoit qu’il va briser la marque de Howe. C’est sûr qu’on va en parler.»