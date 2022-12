«Les Québécois partent avec deux prises»

Retranché par Équipe Canada junior, lundi dernier, l’attaquant des Remparts de Québec Zachary Bolduc estime que les joueurs du Québec n'ont pas les mêmes chances que ceux des autres provinces avec Hockey Canada.

Bolduc a fait partie des cinq attaquants retranchés par ÉCJ au terme de quatre jours de camp d’entrainement à Moncton au Nouveau-Brunswick.

«Je suis fier de mon camp, a-t-il tout d’abord mentionné mercredi matin. J’ai tout donné et je n’ai aucun regret. La raison qu’ils m’ont donné quand ils m’ont coupé, c’est qu’ils voulaient aller dans une autre direction. C’est un peu un message vide, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ne m’ont pas donné de chance puisque je n’ai pas joué sur l’avantage numérique, ni le désavantage numérique. Je n’ai pas pu démontrer ce que je pouvais faire sur les unités spéciales mais, à cinq contre cinq, je suis content de ce que j’ai fait.»

Le natif de Trois-Rivières n’a par la suite pas mâché ses mots. À ses yeux, le préjugé défavorable envers les Québécois est un phénomène réel.

«En tant que Québécois francophone, je pense que tu pars avec deux prises. C’est sûr que quand tu arrives là-bas, c’est rare qu’ils te placent sous les projecteurs. Ils ne te placent pas dans un environnement gagnant. D’un autre côté, c’est à nous de nous battre sauf que, quand tu arrives là-bas, tu sais que tu pars avec deux prises.»

Au total, trois des six Québécois invités ont percé l’alignement d’ÉCJ soit Nathan Gaucher, Joshua Roy et Tyson Hinds.

Page tournée

Bolduc ne croit pas qu’il regardera le Mondial junior durant la période des Fêtes, malgré la présence de son coéquipier Gaucher. Par contre, il assure avoir tourné la page et se concentre maintenant sur sa fin de saison avec les Remparts.

«J’ai tourné la page et je le vois d’un autre œil. Je vais passer Noël avec ma famille. Il me reste deux matchs ici et ensuite ce sera Noël. La suite s’annonce excitant et dimanche on saura ce qui arrivera avec les transactions. Ce que je veux, c’est gagner les trois trophées [champion de saison régulière, coupe du Président et coupe Memorial] avec les Remparts.»

Et malgré la déception d’avoir été retranché, Bolduc estime être de retour à Québec en confiance, puisqu’il a été en mesure de voir qu’il avait sa place parmi les meilleurs joueurs junior au pays.

«Je me situe à la même place qu’eux. Il n’y a pas de doute. Je sais que j’aurais pu jouer sur les deux premiers trios là-bas mais on ne m’a pas placé dans une chaise pour me faire briller. D’un autre côté, c’était à moi de prendre la chance que j’avais, même si elle n’était pas grande. Mais je suis fier de moi et je sais que je suis aussi bon que les gars là-bas.»