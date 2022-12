Les dernières informations sur le contrat de Cole Caufield

Le dossier du prochain contrat de Cole Caufield est probablement le plus important que la direction des Canadiens doit gérer présentement.

Lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, Renaud Lavoie a déclaré que le sort de Caufield était directement lié à celui de Trevor Zegras des Ducks d'Anaheim.

«Quel est le lien entre les deux? Ils ont le même agent, Pat Brisson, et les deux sont à la recherche d'un nouveau contrat. J'ai l'impression qu'il y a un lien à faire entre les deux. Est-ce que les prochains contrats seront similaires? C'est bien que Pat Brisson soit l'agent des deux joueurs. J'ai comme l'impression que la meilleure chose à faire est peut-être d'attendre le plus longtemps possible, peut-être même la fin de la saison.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports a eu la chance de s'entretenir avec Brisson dans les dernières heures. Ce dernier lui a donné une mise à jour des discussions en cours.

«Les discussions entre Pat Brisson et Kent Hughes sont ''entamées''. Est-ce qu'on va laisser le temps passer pour voir ce qui va se passer avec Zegras? Pat Brisson me disait aujourd'hui qu'il était en communication constante avec Pat Verbeek, mais que les négociations n'étaient pas commencées. Elles vont commencer au moment opportun.»

Renaud Lavoie estime également que même si Kent Hughes et Jeff Gorton ont avantage à régler ce dossier le plus rapidement possible, le clan Caufield n'est peut-être pas du même avis.

«Du côté des Canadiens, le plus rapidement que tu règles ce contrat, le mieux ce sera, probablement. J'ai hâte de voir la suite des choses et de voir comment Pat Brisson va s'occuper de ce dossier. Pat est un très bon agent, probablement dans les meilleurs de la LNH. Ce qui circule dans la LNH, c'est que les deux joueurs sont liés du côté de leur contrat. Je pense que les prochaines semaines vont être très intéressantes.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.