La colère de Martin St-Louis expliquée

Rarement a-t-on vu Martin St-Louis aussi à cran que lors de son point de presse de mercredi suivant le revers de ses hommes aux mains des Sénateurs d’Ottawa.

À plusieurs reprises, le pilote du CH s’est montré très brusque en réponse à des questions des médias, pourtant parfaitement légitimes.

«Tu as vu le match. Je pense que tu sais la réponse» ou encore «C'est quoi que tu penses qui a cassé? Toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui est arrivé en deuxième? Ok, c'est ça. C'est tout?» sont deux exemples plutôt évocateurs du ton employé hier par l'homme de 47 ans devant les représentants de la presse.

Point de presse de Martin St-Louis après le match contre les Sénateurs - 14 décembre 2022 -

En entrevue à «La Poche Bleue le midi» (voyez le tout en vidéo principale), l’entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, a expliqué que ce genre de comportement était somme toute logique, compte tenu de la réalité avec laquelle doivent composer les instructeurs de la LNH.

«Quand tu perds contre tes rivaux directs, ce n’est jamais agréable. C’est difficile pour le coach, car il doit parler aux médias 10 minutes après le match. Souvent, tu n’as même pas encore adressé la situation avec tes joueurs et tu as Chantal Machabée et le groupe des communications qui te disent d’aller parler aux journalistes. Martin était clairement encore sous le coup de l’émotion et lui, c’est un gagnant.

«Je pense que si vous pensiez que Martin était indifférent devant la défaite, il vous a donné un bon indice du contraire, hier. C’est un compétiteur et ce côté de lui a ressorti. Il veut gagner autant que lorsqu’il jouait.»

Robitaille a également soumis une théorie intéressante.

«Souvent, quand ça va moins bien pour tes joueurs, tu veux leur enlever un peu d’attention et tu y vas de ce genre de sortie pour que les spotlights soient sur toi plutôt que sur eux.»