Occupant actuellement le dernier échelon de toute la Ligue nationale de hockey (LNH), les Ducks doivent leur pauvre début de saison à leur incapacité à jouer de la bonne façon pendant 60 minutes, a avancé jeudi soir l’attaquant Maxime Comtois à l’émission «JiC»

«Il y a beaucoup de matchs cette année où on a joué de bonnes premières périodes. Mais on enchaînait ensuite avec de mauvaises deuxièmes. On a de la misère à jouer des matchs complets. C’est assez difficile présentement.

«Cette année, les équipes sont également mieux préparées à nous affronter. Des gars comme Terry (Troy) et Zegras (Trevor) sont davantages surveillé. Ils produisent quand même, mais les clubs sont au courant des joueurs qu’ils doivent marquer chez nous.»

Questionné à savoir s’il sentait que le poste de son entraîneur-chef Dallas Eakins était en danger, le Québécois y est allé d’une réponse intéressante.

«Dans l’entourage du club, on ne ressent rien de ça. Je te dirais que les médias et les partisans font le boulot, de ce côté! À l’interne, on essaie de trouver des solutions entre nous. On sait qu’on est meilleurs que ce que notre fiche indique.»

Une perte qui fait mal

Comtois l’admet : le départ à la retraite de Ryan Getzlaf, qui a disputé 1157 matchs à Anaheim, a frappé l’organisation de façon assez dure. Il cite aussi les pertes de Josh Manson et Hampus Lindholm.

«Ça nous fait mal. Ce sont des gars qui étaient très importants, des gars qui ont été ici pendant longtemps. Mais ce genre de départs font malheureusement partie du hockey. Ce n’est pas la première, ni la dernière fois que ça nous arrivera.»

Des statistiques... tièdes

Joueur autonome à l’issue de la présente campagne, Maxime Comtois reconnaît qu’il aimerait présenter de meilleurs chiffres que les cinq buts en 19 matchs qu’il affiche actuellement.

«Oui, c’est clair! Mais je pense que je joue de la bonne façon. Je considère que j’ai un bon début de saison, en général. Cela dit, il est vrai que les statistiques ne sont pas vraiment là. J’aimerais en faire plus pour aider mon équipe à gagner.»

L’attaquant a également confirmé son désir de demeurer à Anaheim dans les prochaines années.

«J’aime la ville et le genre d’équipe qu’on bâtit ici. Je pense que mon style de jeu colle bien à ce qu’on construit avec les Ducks. C’est à moi de travailler fort pour demeurer dans les plans de l’équipe. On verra ce qui va se passer.»

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.