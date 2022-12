Une stratégie particulière de Gary Bettman derrière la vente des Sénateurs

Ryan Reynolds sera parmi le prochain groupe de propriétaires des Sénateurs d'Ottawa, mais ce ne sera pas lui qui va détenir le plus grand pourcentage des parts de l'équipe.

C'est ce que Renaud Lavoie a déclaré lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Il y a une espèce de confusion. On pense que Ryan Reynolds va être capable de mettre 600 ou 700 millions $ sur la table. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi on le voit? Pourquoi il est actif? Pensez-vous deux secondes que la LNH n'est pas en arrière de ça? Ryan Reynolds, lui, attend. La LNH a dit très clairement que le groupe qui va être identifié va devoir l'intégrer. Quand Gary Bettman prend une décision, je peux vous garantir qu'elle est suivie à la lettre.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports ajoute que le circuit Bettman veut copier ce que la MLS a fait avec plusieurs formations.

«On prend le modèle de la MLS. Il y a des investisseurs avec des grands noms, mais ils ne sont pas propriétaires majoritaires. Il y a Will Ferrell à Los Angeles et Reese Witherspoon à Nashville. Pensez-vous vraiment qu'ils garrochent des centaines de millions? Non! On s'associe à des personnalités locales pour mousser le produit.»

