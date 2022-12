Un scénario inattendu pour Derick Brassard

À une autre époque, Derick Brassard ne sursautait pas quand on lui confiait la mission de pivoter le premier trio de son équipe. Il l’a fait à ses belles saisons avec les Blue Jackets de Columbus, les Rangers de New York et les Sénateurs d’Ottawa de 2010-2011 à 2017-2018.

Pour son retour à Ottawa cette saison, Brassard n’aurait pas parié sur un tel scénario.

Invité au camp des Sénateurs, le Québécois de 35 ans avait le modeste objectif d’en ressortir avec un contrat. Il a gagné son pari. Le 10 octobre dernier, il a paraphé un contrat d’un an au salaire minimum de 750 000 $.

Un peu plus de deux mois plus tard, Brassard se retrouvera avec un rôle bien plus important chez les Sens. En l’absence des centres Joshua Norris et de Tim Stützle, il a grimpé dans la hiérarchie de l’équipe pour devenir le premier centre aux côtés du capitaine Brady Tkachuk et de Claude Giroux.

«J’ai pris une photo ce matin du tableau, a-t-il répliqué en souriant à quelques heures du match contre le Canadien au Centre Canadian Tire. Ils m’ont signé pour cette raison, ils voulaient se protéger en cas de blessures. Norris s’est blessé rapidement au début de la saison. Tu ne veux pas voir ça. Nous avons maintenant quatre ou cinq blessés chez nos attaquants. Ça donne des occasions à d’autres gars.

«Mon rôle est maintenant plus gros, mais je ne me place pas de pression. J’utiliserai mon expérience et je donnerai la rondelle à mes ailiers. Je voudrai produire offensivement, mais aussi de bien jouer défensivement.»

Brassard a retrouvé le sourire

Avant la visite du CH dans la capitale nationale, Brassard avait participé à 20 matchs, obtenant huit points (4 buts, 4 passes). Laissé de côté pour les cinq premiers matchs de la saison, il a intégré la formation après la blessure à Norris.

Malheureux de son sort en fin de saison l’an dernier avec les Oilers d’Edmonton, Brassard a retrouvé son sourire avec les Sens.

«À Philadelphie, j’avais un rôle l’an dernier, mais pas à Edmonton. Ici avec les Sénateurs, je trouve ça clair depuis le début. J’ai une bonne relation avec les entraîneurs et je sais à quoi m’attendre. J’ai le sentiment qu’on me respecte et c’est ça que tu recherches comme joueur de hockey.»

«J’ai joué avec Derick pour les Flyers et je trouve ça facile de jouer avec lui, a noté Giroux. Il fait de bons jeux et il est responsable défensivement. Il peut aussi gagner de grosses mises en jeu et de jouer sur les unités spéciales.»

Brassard a roulé sa bosse un peu partout au cours des dernières saisons. Depuis la saison 2017-2018, il a porté le gilet des Sénateurs, des Penguins, des Panthers, de l’Avalanche, des Islanders, des Coyotes, des Flyers, des Oilers et encore celui des Sénateurs.

Au total, le choix de premier tour des Blue Jackets en 2006 a joué pour dix équipes dans la LNH.

Voyez son point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.