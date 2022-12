Reaves détruit Hronek et se bat avec Chiarot

L'attaquant du Wild du Minnesota Ryan Reaves a fait très mal au défenseur des Red Wings de Detroit Filip Hronek, mercredi soir, en plein centre de la glace.

Les Red Wings ont plus tard annoncé que Hronek ne reviendrait pas au jeu. On n'a pas plus de détails sur son état de santé pour le moment.

En deuxième période, Reaves a récidivé avec une autre percutante mise en échec ainsi qu'un combat face à Ben Chiarot.

