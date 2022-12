Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 15 décembre qui valent le détour.

Hockey: Ducks d’Anaheim c. Canadien de Montréal

On peut l’affirmer sans détour : la saison des Ducks est déjà à l’eau. Et la formation californienne n’a rien fait pour améliorer son sort en se rendant au nord de la frontière canado-américaine. Les hommes de Dallas Eakins ont subi des blanchissages de 3 à 0 et 7 à 0, respectivement contre les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. Ces résultats s’inscrivent dans la continuité pour l’attaque la plus anémique du circuit Bettman, qui n’inscrit en moyenne que 2,27 buts par match. À moins d’une surprise, Jake Allen obtiendra le départ devant la cage du Tricolore. La tâche ne s’annonce pas mince pour les Ducks, puisque le gardien de 32 ans a affiché un taux d’efficacité supérieur à ,910 à ses trois derniers matchs. De plus, l’équipe d’Anaheim est privée de ses deux premiers gardiens, John Gibson et Anthony Stolarz, tous deux blessés. On souhaite la meilleure des chances à Lukas Dostal ou Olle Eriksson Ek lorsqu’ils feront face au tir dévastateur de Cole Caufield.

Prédiction: Victoire du Canadien de Montréal - 1,68

Hockey: Penguins de Pittsburgh c. Panthers de la Floride

Voilà un duel qui promet entre deux des équipes les plus menaçantes à l’attaque du circuit. Les Penguins (3,48 buts par match) et les Panthers (3,37) figurent tous deux dans le top 10 pour les buts inscrits dans la Ligue nationale. Les «Pens», qui ont triomphé à leurs six derniers matchs, sont tout de même la quatrième formation ayant accordé le plus de tirs depuis le début de la saison. Les Panthers allouent moins de tentatives au volume, mais peinent davantage à étouffer les chances de marquer de qualité de leurs adversaires. La troupe de Paul Maurice espérera compter sur le retour au jeu de Spencer Knight, puisqu’elle a bien moins de chances de l’emporter avec Sergei Bobrovsky devant sa cage en 2022-23. Bref, un duel à saveur défensive n’est pas à prévoir au BB&T Center.

Prédiction: Total de buts/moins (incl. prol. et t.b.) - Plus de 6,5 - 1,83

NFL : 49ers de San Francisco c. Seahawks de Seattle

Le duel du jeudi soir dans la NFL mettra en vedette deux rivaux de la section Ouest de l’Association nationale, soit les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle. Les premiers sont au sommet de leur section et sont sur une série six victoires, malgré les blessures qui s’accumulent au fil des semaines. Les «Niners» devraient poursuivre leurs succès contre les Seahawks, qu’ils ont vaincus au compte de 27 à 7 plus tôt cette saison. La formation de Seattle en surprend toutefois plus d’un depuis le début des hostilités dans le circuit Goodell en 2022. Elle pourrait maintenir l’écart assez bas, ce qui rend la cote d’une victoire des 49ers par moins de six points particulièrement intéressante.

Prédiction: Victoire des 49ers par moins de 6,0 points – 2,25