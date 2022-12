Ovechkin: «C’est fou raide»

L'attaquant des Capitals Alexander Ovechkin a marqué, mardi soir, le 800e but de sa carrière dans la LNH; un exploit qui n'avait été réalisé auparavant que par Gordie Howe et Wayne Gretzky. Alors, quand l'ex-joueur Antoine Roussel a commenté le sujet, il ne s'est pas retenu pour encenser le Russe.

Ovechkin a d'ailleurs réussi un tour du chapeau, mardi, contre les Blackhawks de Chicago pour atteindre ce prestigieux plateau.

«C’est fou raide quand tu penses à ça, a souligné Roussel, mercredi, lors de l'émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. [...] Quand je pense à ce gars-là, c’est vraiment un marqueur phénoménal. Et surtout, sa longévité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des saisons, surtout dans le passé et dans les années de Gretzky, où il y avait des grosses saisons où le jeu était complètement ouvert. Ce n’était pas rare que tu puisses finir un match avec quatre buts. Et ça s’accumulait de cette manière.

«Lui, c’est sur la longueur. Et il n’a jamais manqué beaucoup de matchs non plus. [...] Il est dans un statut stratosphérique en ce moment. C’est fou raide.»

Et il ne faut pas oublier qu'Ovechkin n'a pu disputer plusieurs rencontres en raison du lockout de 2012-2013 et de la pandémie de COVID-19.

«Assurément, 80 matchs qu’il n’a pas joués, et si tu regardes sa moyenne au bâton, c’est une quarantaine de buts», a analysé Roussel.

À voir dans la vidéo ci-dessus.