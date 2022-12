Le début d’un rêve pour les Maghrébins

La déception entourant la défaite du Maroc contre la France, mercredi en demi-finale de la Coupe du monde de soccer, n’allait pas faire fondre la fierté des Maghrébins.

«Ce n’est pas un rêve brisé, c’est le début d’un rêve, philosophait ainsi Anis Wahib, un partisan d’origine algérienne, croisé dans le quartier Le Petit Maghreb à Montréal, après le revers de 2 à 0. C’était la première fois qu’un pays de l’Afrique, et précisément du Maghreb, atteignait la demi-finale d’une Coupe du monde.»

«C’est vrai qu’il y a une déception, mais on s’attendait pas nécessairement à gagner face à la France», a ajouté l’homme de 32 ans.

Devant lui, malgré la défaite, les chants se faisaient entendre, en arabe et en français, sur la rue Jean-Talon. Les policiers, qui étaient nombreux, demeuraient sur le qui-vive, devinant toutefois que les débordements allaient être évités.

«Ça reste une immense fierté d’arriver jusque-là, a commenté à son tour Imane, une jeune femme marocaine, qui a préféré taire son nom de famille. Les joueurs auront défendu avec beaucoup d’énergie les couleurs du pays pendant le tournoi.»

Une troisième place convoitée

À ses côtés, son amie soulignait par ailleurs, en requérant l’anonymat, que le parcours du Maroc avait permis de présenter, pour une trop rare fois, une bonne image de la communauté musulmane. Souriantes, les deux se tournaient vers le match de samedi, contre la Croatie, pour la troisième position.

Le match de la troisième place, qui peut sembler anodin pour certaines nations habituées à la gloire, revêt en effet une importance pour bon nombre de partisans du Maroc.

«On espère un beau résultat contre la Croatie, a ainsi corroboré Wahib. Ce match de la troisième place n’est pas à négliger. Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir terminer troisième à la Coupe du monde.»

Pour appuyer ses dires concernant le rêve maghrébin qui grandit, l’amateur de soccer anticipait par ailleurs avec joie le passage de 32 à 48 équipes en vue de la prochaine Coupe du monde, en 2026, laquelle sera disputée au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

«Le parcours du Maroc permet aussi à l’Algérie et à la Tunisie de rêver grand», a-t-il noté, en énumérant les trois principaux pays du Maghreb.

Ce beignet à la confiture

À propos du déroulement de la demi-finale, Wassim Mebrouk, client du café-resto Timgad, a d’abord incité fortement l’auteur de ces lignes à accompagner son café au lait d’un beignet à la confiture d’agrumes. Une spécialité d’Algérie dont on n’a pas regretté l’achat. La table était mise.

Or, le premier but de la France, inscrit dès la cinquième minute, a tôt fait de calmer les ardeurs des partisans marocains. À la mi-temps, alors que le Maroc tirait toujours de l’arrière 1 à 0, l’ambiance était plutôt tranquille. On sentait déjà l’inquiétude.

Un but douloureux

Après le second filet des Bleus, marqué par Randal Kolo Muani à la 79e minute, l’endroit a commencé à se vider tranquillement.

«Il n’y a plus aucun espoir», pestait alors un partisan marocain, en franchissant la porte de sortie.

L’espoir demeure cependant pour le match de troisième place et, éventuellement, il n’a jamais semblé aussi grand pour les prochains rendez-vous internationaux.