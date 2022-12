La Zone payante: bien des maux de tête dans la NFL

Il y a de quoi avoir un bon mal de bloc cette semaine dans la NFL. D’une part, plusieurs équipes qui tentent de se qualifier pour les séries entament le dernier droit avec de gros points d’interrogation à leur sujet. D’autre part, plusieurs joueurs sont victimes de commotions cérébrales. La Zone payante vous aide à voir plus clair en se faisant le remède à ces maux de tête.

Russell Wilson, Kenny Pickett, Tyler Huntley, DeVante Parker... Ces joueurs ont tous été victimes de coups durs qui les ont amenés dans le protocole des commotions cérébrales au cours du dernier week-end d’activités dans la NFL.

Pour discuter de la question, nos analystes ont fait appel à un ancien joueur vedette du Rouge et Or de l’Université Laval et de la Ligue canadienne, Miguel Robédé. Celui qui était un joueur de ligne défensive étoile a connu sa part d’ennuis avec les commotions et il concède aujourd’hui que sa carrière a probablement été écourtée pour cette raison. Dans la Zone payante, il explique comment se vit une commotion et à quel point le rôle des fameux «spotters» indépendants de la NFL n’est pas aussi évident qu’il en a l’air.

Les maux de tête sont aussi associés à plusieurs prétendants qui n’arrivent pas à marquer autant de points qu’ils en accordent cette saison. Des équipes qui sont actuellement dans le portrait des séries en arrachent même s’ils risquent d’accéder à la grande danse de janvier. On fait le tour de la question.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Ce qui n’est manifestement pas un mal de tête, c’est l’histoire fantastique du quart-arrière Brock Purdy avec les 49ers. On y revient et on se pose la question : est-ce que ça peut continuer?

Le programme de la semaine 15 est chargé avec 16 matchs, dont plusieurs qui auront un impact important dans la course aux séries. C’est le moment pour les prédictions!

Évidemment, on ne laissera pas filer nos auditeurs sans répondre à leurs questions et sans les amener dans notre merveilleux monde, au bar...

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.