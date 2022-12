Kim Clavel : au diable le temps des Fêtes

C’est finalement le 13 janvier prochain que Kim Clavel disputera son combat d’unification contre la Mexicaine Yesica Nery Plata.

Les deux pugilistes, détentrices respectivement des ceintures WBC et WBA chez les mi-mouches, avaient initialement rendez-vous le 1er décembre. La maladie est cependant venue contrecarrer leurs plans, puisque la Québécoise souffrait du virus de l’influenza.

Deux semaines après l’annonce du report, Clavel (16-0-0, 3 K.-O.) a repris l’entraînement. Son équipe a mis en place un plan de remise en forme et a confiance que la boxeuse sera au sommet de son art pour son choc avec Plata (28-2-0, 3 K.-O.).

Clavel a tout de même pris le temps de revenir sur ses états d'âme, après que la fièvre l’eut forcée à renoncer au rendez-vous précédent.

«Je m’en suis tellement voulu. Je pensais aux autres plus qu’à moi. J’ai eu de la grande peine pour les boxeurs de la sous-carte qui n’ont pas fait leur combat et qui n’ont pas eu leur bourse avant Noël», a-t-elle dit d’entrée de jeu.

La native de Joliette était d’ailleurs bien soulagée de savoir que tous les boxeurs du Groupe Yvon Michel qui devaient se battre le 1er décembre monteront dans le ring de la Place Bell avant elle.

Pas de la frime

Avant d’amorcer son entraînement du jour, Clavel a évoqué ceux ayant mis en doute sa maladie. Sur les réseaux sociaux, quelques-uns ont affirmé qu’il s’agissait d’une excuse et qu’elle n’était pas prête à se battre.

«Quand tu es malade, que tu craches tes poumons et que tu fais 40 degrés de fièvre, ça vient te chercher quand tu vois du monde dire que tu n’es pas malade pour vrai», a réagi Clavel.

«J’étais toutefois vraiment fâchée que des gens remettent en toute l’intégrité de mon équipe. [...] C’est souvent du monde qui se cache derrière un écran et ce sont les premiers à venir nous voir pour prendre des photos...»

Des sacrifices

Les entraîneurs Danielle Bouchard et Stéphan Larouche ont d’ailleurs souligné l’incohérence des affirmations voulant que Clavel feignait d’être malade. En repoussant le combat, l’athlète réduit considérablement sa bourse. En effet, elle doit débourser davantage, notamment pour ses partenaires d’entraînement et en frais de location.

Clavel doit également renoncer à passer la période des Fêtes avec ses proches, ce qui aurait été une première en trois ans après les contraintes imposées en lien avec la COVID-19 dans les deux dernières années.

«Je vais seulement être au gymnase et à la maison. Ma famille est avisée que je n’existerai pas dans le temps des Fêtes», a indiqué Clavel.

«Je ne vais pas m’apitoyer sur mon sort, a-t-elle poursuivi. Je regarde vers l’avant. J’ai 32 ans et toutes mes dents. J’ai aussi la vie devant moi et il y en aura d’autres, des temps des Fêtes.»

«Noël et le Jour de l’an, ce sera le 14 janvier pour moi cette année!»

Un peu de positif

De nature à voir le verre à moitié plein, Clavel a tenté de trouver un peu de positif dans sa malchance.

«Sur le coup, c’était dur de voir le positif de tout ça. Il n’y en avait pas beaucoup... mais aujourd’hui, je suis capable de le faire. Ça nous laisse encore plus de temps pour visualiser Plata.»

La semaine précédant la date initialement prévue pour le combat, la Mexicaine a tenu un entraînement public.

«Il y a de petits détails que nous avons vus en vrai et que nous n’avions pas nécessairement vus sur les vidéos, a souligné Bouchard. C’est un petit plus pour notre préparation et c’est intéressant.»

Présent au côté de Clavel pendant le point de presse, Yvon Michel a raconté avoir discuté au téléphone avec Plata. Cette dernière lui a dit qu’elle espérait Clavel soit à son mieux et qu’elle n’utilisera pas la maladie comme excuse quand elle retournera au Mexique avec les deux ceintures.

«Moi, j’ai vécu une déception avec la maladie. Mais Plata, elle va vivre toute une déception le 13 janvier, parce qu’elle ne repartira pas avec les ceintures. C’est clairement moi qui vais le faire. J’ai travaillé trop fort pour que ça n’arrive pas», a réagi du tac au tac Clavel, qui entendait la déclaration de sa rivale pour la première fois.