Félix Auger-Aliassime en vedette sur Netflix

Le Québécois Félix Auger-Aliassime sera l’un des «tennismen» qu’il sera possible de suivre dans la nouvelle série Netflix «Break Point», des créateurs du populaire «F1 : Drive To Survive», dès le 13 janvier prochain.

Cette nouvelle production donnera aux amateurs un accès inédit aux coulisses des plus grands tournois de tennis, tant du côté de l’ATP que de la WTA. La série suivra également la vie hors des courts des joueurs et des joueuses.

«Je crois que ça fera une très bonne émission et je pense que nous leur avons donné du bon contenu, a mentionné Auger-Aliassime sur le site web de l’ATP. Pour moi, l’objectif principal est d'aider le tennis. Ça peut servir au tennis en général. Ce serait génial si nous pouvions voir une hausse dans le nombre d’amateurs et l’attention sur notre sport en diffusant cette série.»

Netflix a dévoilé mercredi un avant-goût de la série. Cinq épisodes seront diffusés dès la mi-janvier et couvriront des moments importants de la saison 2022.

«Des blessures qui ont mis des carrières en péril et les grandes déceptions, aux victoires triomphales et les moments personnels à l’extérieur des terrains, les spectateurs auront un accès privilégié à la vie sous pression de plusieurs des meilleurs joueurs au monde», a-t-il été expliqué dans un communiqué de presse.

Auger-Aliassime en France

Les Internationaux d’Australie seront en vedette dans les deux premiers actes, où le quotidien de Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, Matteo Berrettini et Ajla Tomljanovic sera suivi. Les épisodes 3 et 4 mettront de l’avant les tournois d’Indian Wells et de Madrid avec notamment Taylor Fritz, Ons Jabeur et Paula Badosa.

Le dernier des cinq premiers épisodes couvrira les Internationaux de France, où les caméras ont suivi «FAA» et Casper Ruud. Le Québécois avait atteint le quatrième tour à ce tournoi, étant battu par l’éventuel vainqueur de l’événement, Rafael Nadal, au terme d’une longue bataille de cinq manches. Ruud, quant à lui, avait été l’adversaire en finale de l’Espagnol.

Les étoiles du tennis mondial Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Sloane Stephens, Iga Swiatek, Stefanos Tsitsipas et Frances Tiafoe joueront également un rôle dans «Break Point». Des légendes du sport comme Chris Evert, Andy Roddick, Martina Navratilova et Maria Sharapova effectueront des apparitions.