ÉCJ: Shane Wright avec Connor Bedard

L’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior, Dennis Williams et ses adjoints ont commencé à brasser leurs cartes en prévision du Championnat du monde de hockey junior, formant d’ailleurs un premier trio avec quelques joueurs déjà connus.

Au cours de l’entraînement de mercredi à St. Stephen, au Nouveau-Brunswick, la ligne d’attaque principale était constituée du porte-couleurs du Kraken de Seattle Shane Wright au centre, de Connor Bedard à la droite et de l’espoir des Rangers de New York Brennan Othmann à la gauche. Si l’équipe décide de maintenir cette combinaison, celle-ci pourra montrer son savoir-faire durant la partie préparatoire de lundi face à la Suisse; des duels hors-concours contre la Slovaquie et la Finlande sont également prévus les 21 et 23 décembre, respectivement.

Par ailleurs, tel que rapporté par la chaîne TSN, le troisième trio était entièrement composé de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à l’entraînement. Effectivement, Nathan Gaucher (Remparts de Québec) côtoyait Joshua Roy (Phoenix de Sherbrooke) et Zach Dean (Olympiques de Gatineau). À l’arrière, le Québécois Tyson Hinds, coéquipier de Roy en Estrie, agissait comme septième défenseur.

Le Canada amorcera le tournoi en affrontant la République tchèque le 26 décembre à Halifax.