Des signes encourageants pour Pacioretty

Le tireur d’élite Max Pacioretty a franchi une étape importante dans sa remise en forme, mercredi, alors qu’il a pris part à un entraînement des Hurricanes de la Caroline.

L’ex-capitaine du Canadien de Montréal portait toutefois un chandail non-contact. Deux autres éclopés des «Canes», l’attaquant Jesper Fast et le gardien Frederik Andersen, ont aussi patiné.

Pacioretty n’a toujours pas joué en 2022-2023, lui qui a subi une déchirure du tendon d’Achilles pendant la dernière saison morte. Il avait été acquis des Golden Knights de Vegas, au mois de juillet, en retour de considérations futures.

Si le natif du Connecticut reprend là où il a laissé à son retour au jeu, les «Canes» pourront compter sur un des vétérans les plus productifs du circuit Bettman. Il a inscrit 19 buts et 37 points en 39 matchs la saison dernière, et a récolté plus ou moins un point par match à ses deux campagnes précédentes.

Patches is putting in the work 👊 pic.twitter.com/LDVpO5y1hc — Carolina Hurricanes (@Canes) December 14, 2022

Les hommes de Rod Brind’Amour peinent d’ailleurs à trouver le fond du filet en 2022-2023. Seulement six équipes dans le circuit Bettman ont inscrit moins de buts par match (2,82) que les Hurricanes.

Pacioretty écoule la dernière saison d'un pacte lui rapportant 7 millions $ annuellement. Il deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la saison.