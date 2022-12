Cole Caufield se fait rarement sonner. Il réussit presque toujours à éviter les solides mises en échec.

On a cependant vu une exception à la règle lundi, alors qu’il a dû quitter l’affrontement contre les Flames après un sévère contact avec Trevor Lewis.

Heureusement pour Caufield et les Canadiens, le jeune attaquant ne ratera aucun match, lui qui sera en mesure d’affronter les Sénateurs à Ottawa, mercredi soir.

Cette habileté a inspiré notre collaborateur Joël Bouchard à le comparer à une couleuvre à l’émission «La Poche bleue le midi», mercredi, sur les ondes de TVA Sports.

«Caufield, c’est une couleuvre. Il n’est pas facile à frapper. Il ne se fait pas frapper souvent. Il prend bien ses informations et a des pieds rapides. Il est alerte. Il sait toujours ce qui se passe autour de lui.»

Caufield lui rappelle Joe Sakic.

«Un gars comme Joe Sakic, si tu le frappais, c’était par hasard. Je l’appelais "le fantôme". Tu n’étais jamais capable de le frapper. Quand tu pensais que tu l’avais dans le collimateur, il faisait sa couleuvre. Je vois que Caufield est un peu comme ça.

«On pense souvent que les petits joueurs sont faciles à frapper, mais s’ils sont habiles et intelligents, ils ne sont pas faciles à frapper. Les Daniel Brière de ce monde sont brillants et savent se tasser facilement. Pour un certain nombre de joueurs, ça ne fonctionne pas à tous les niveaux, mais pas pour certains joueurs exceptionnels comme Caufield.»

«J’ai hâte de voir comment ça va aller ce soir et dans les prochains matchs.»

Voyez l’intervention complète de Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.