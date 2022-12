Bennedict Mathurin retrouve ses bonnes habitudes

La saison est encore jeune, mais le Québécois Bennedict Mathurin connaissait ses moins bons moments au mois de décembre. Avec une performance de 24 points, il a aidé les Pacers de l’Indiana à battre les Warriors de Golden State 125 à 119, mercredi soir, au Gainbridge Fieldhouse.

Mathurin n’avait pas franchi le plateau des 20 points en décembre, et avait même dû se contenter de neuf points contre le Heat de Miami, lundi. Il a cette fois été le deuxième meilleur pointeur des siens derrière l’inévitable Tyrese Haliburton (29 points), mais devant Myles Turner (21).

• À lire aussi: Place au trophée Michael Jordan

• À lire aussi: Décès de l’ancien joueur et entraîneur Paul Silas

Après avoir inscrit 47 points au deuxième quart et s'être forgé une avance de 20 points à la mi-temps, les Pacers n’ont pu maintenir le même rythme tout au long de la rencontre. Ils ont permis aux Warriors de revenir au pointage au troisième quart, mais ils n’ont jamais été en mesure de prendre les devants.

Auteur de 38 points en seulement 30 minutes, Steph Curry a dû retraiter au vestiaire avec un peu plus de deux minutes à faire au troisième quart. Blessé à l’épaule gauche, le joueur vedette de Golden State n’est pas revenu dans la rencontre. Il subira un test d’imagerie par résonance magnétique jeudi.

Les Raptors perdent un match serré

À Toronto, les Raptors ont mené jusqu’à sept minutes de la fin du match, mais les Kings de Sacramento n’ont jamais baissé les bras pour signer une victoire de 124 à 123.

Il s’agit d’un résultat encore plus frustrant pour Fred VanVleet, qui a dominé les Raptors avec 39 points. Scottie Barnes a aussi bien fait avec un double-double de 27 points et 10 passes décisives.

En conférence de presse après la rencontre, VanVleet a reconnu que ses coéquipiers et lui avaient donné trop d’espace aux Kings. Ceux-ci ont pu tenter 46 lancers du centre-ville, dont 17 ont touché la cible. À l’opposé, les Raptors n’ont réussi que six de leurs 21 tentatives de tirs de trois points.

Domantas Sabonis a été dominant pour les visiteurs avec 21 points et 20 rebonds. De’Aaron Fox et Malik Monk ont aussi participé avec respectivement 27 et 24 points.

Le Québécois Chris Boucher a réussi six points et quatre rebonds pour Toronto. Son compatriote Khem Birch a ajouté deux points.