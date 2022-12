Une controverse «stupide» dénoncée par Russ Anber

En 43 ans de carrière, Russ Anber a tout vu dans le monde de la boxe. Enfin, presque...

Jamais il n’avait assisté à une telle scène : les deux gants de Terence Crawford se sont déchirés en plein combat, samedi dernier, contre David Avanesyan. Cette controverse n’a toutefois pas empêché l’Américain de passer le K.-O. au Russe, conservant ainsi son titre WBO des mi-moyens et sa fiche parfaite devant une foule conquise, chez lui, à Omaha, au Nebraska.

Cet incident remet en doute la victoire de Crawford, a soutenu Anber dans le balado de boxe de TVA Sports, «Le dernier round». Voyez l’épisode de la semaine dans la vidéo ci-dessus ou écoutez-le ici:

«C’est incroyable! Ça fait 43 ans que je suis dans le monde de la boxe et je n’avais jamais vu deux gants se déchirer dans un combat. Comment peux-tu avoir deux gants qui déchirent à deux différents endroits? C’est inexplicable ce qui s’est produit. En plus, ses gants étaient faits sur mesure pour lui.»

Notre expert boxe s’explique aussi très mal pourquoi il n’y avait pas une paire de rechange près du ring et pour quelle raison les gants en question de la compagnie Everlast n’ont pas été confisqués après le duel pour les analyser.

«L’arbitre n’avait pas le choix de laisser continuer le combat parce que les gants de spare n’étaient pas près du ring. Ça sert à quoi d’avoir des gants de remplacement en arrière? C’est vraiment imbécile! Je ne comprends pas cette situation-là. Qu’ils ne soient pas là, c’est de la négligence. Ça n’a pas de sens!»

«Ça me dérange beaucoup. Ça me dérange encore plus que les gants n’ont pas été conservés tout de suite après le combat pour faire une investigation. Je ne comprends pas qu’ils n’ont rien fait. En plus, Crawford vient du Nebraska, alors ça ne paraît pas bien. Ce n’est pas normal tout ça.»

Anber rappelle que des enquêtes du genre ont souvent été ouvertes par le passé, dont après la défaite tragique d'Adonis Stevenson.

«Ce serait impardonnable»

Si l’affrontement avait bel et bien été interrompu pour permettre à Crawford de changer de gants, le résultat aurait pu être bien différent.

«Ç’a peut-être coûté un knock-out à Avanesyan. Il y aurait eu un délai et tout aurait pu changer dans le combat par la suite.»

Quelle sera la suite des choses pour Crawford? Anber espère qu’il se mesurera à son compatriote Errol Spence.

«J’espère que ce combat va se faire. Pour le moment, ils ont prouvé qu’ils sont les deux meilleurs mi-moyens au monde et ils devraient s’affronter. Ce serait impardonnable si ça ne se fait pas.»

«Est-ce que Crawford a nui à son opportunité d’avoir un combat contre Spence avec sa performance foudroyante? Je pense que ça va mettre Spence plus en garde après ce qu’il a vu de la part de Crawford.»

Makhmudov et Spencer en vedette

Par ailleurs, plus tard dans le podcast, Anber et l’animateur Mathieu Casavant se demandent si Teofimo Lopez doit toujours être considéré comme l’un des meilleurs pugilistes au monde.

Il est aussi question du gala d’Eye of the Tiger Management qui aura lieu ce vendredi à Shawinigan et qui mettra en vedette Arslanbek Makhmudov et Mary Spencer.

Russ souligne également le 25e anniversaire de la conquête du titre WBO des poids mi-moyens par son poulain Otis Grant. Il qualifie cette victoire contre Ryan Rhodes en 1997 du plus grand fait saillant de sa longue carrière.