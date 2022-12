Une jeune et une «vieille» star marquent à profusion

Aucune avance n'est insurmontable dans la LNH. On en a la preuve soir après soir depuis le début de la saison.

Tage Thompson brille, Alex Ovechkin et sa traversée du désert, Zdeno Chara met le feu aux poudres, Thomas Chabot assomme son coéquipier et c'est le «Royal Rumble» en Arizona. Voilà quelques-uns des sujets qu'abordent Louis Jean et Alex Picard dans la dernière édition du balado «Temps d'arrêt». Les deux acolytes se demandent aussi si Kristopher Letang n'est pas revenu au jeu trop tôt après son AVC. Écoutez l’épisode de la semaine ici: