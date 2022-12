Place au trophée Michael Jordan

La NBA a renommé mardi six de ses prix annuels récompensant ses athlètes les plus méritants en hommage à des figures importantes de son histoire, notamment celui du joueur le plus utile à son équipe qui portera désormais le nom du trophée Michael Jordan.

Le circuit Silver a ainsi souligné à sa façon la contribution de Jordan, icône du basketball professionnel ayant marqué son sport. L’ancienne vedette des Bulls de Chicago a remporté six championnats de la NBA et autant de distinctions de joueur par excellence de la finale. Aussi, le trophée à son effigie sera haut de 23,6 po, tandis que le poids de l’objet sera de 23,6 lb, le tout visant à faire un clin d’œil au chandail numéro 23 longtemps porté par le célèbre joueur et à son total de titres de la ligue.

Par ailleurs, le prix de la recrue de l’année deviendra le trophée Wilt-Chamberlain. Celui du meilleur athlète en défensive fera référence à Hakeem Olajuwon et le basketteur le plus amélioré recevra une statuette honorant George-Mikan. Également, le meilleur substitut de la ligue obtiendra le prix John-Havlicek. Enfin, une nouvelle récompense, celle du joueur le plus solide dans les moments décisifs d’un match sera no