Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 14 décembre qui valent le détour.

Soccer : France c. Maroc

La majorité des parieurs ont appris à leurs dépens qu’il n’était pas judicieux de parier contre le Maroc, depuis le début de cette Coupe du monde... mais jusqu’où pourront aller les «Lions de l’Atlas» ? Après avoir balayé la péninsule Ibérique en blanchissant coup sur coup l’Espagne et le Portugal, la troupe de Walid Regragui tentera de museler la puissante attaque de l’Hexagone. Certes, aucune autre nation n’a accordé moins de buts que le pays africain depuis le début du Mondial: il a seulement concédé un filet dans son duel face au Canada. Dans son style de jeu hermétique, le Maroc peine toutefois à générer des occasions de marquer de qualité. L’attaquant vedette français Kylian Mbappé a même marqué autant de buts (cinq) que l’ensemble des joueurs marocains depuis le début du tournoi. Mercredi, ces derniers devraient ainsi jouer de prudence et attendre leurs occasions. Il serait ainsi surprenant d’assister à un festival offensif.

Prédiction: Total de buts plus/moins 2,5 - Moins de 2,5 - 1,62

Hockey: Canadien de Montréal c. Sénateurs d’Ottawa

À quelques semaines du Nouvel An, l’écart commence finalement à se resserrer entre ces deux grands rivaux canadiens. Les «Sens» ont remporté leurs deux derniers duels et six de leurs 10 derniers matchs, se rapprochant à quatre points du CH et du cinquième rang de la section Atlantique. Le sort des deux équipes en action au Centre Canadian Tire, mercredi, dépendra de la présence de leur plus grande menace offensive. Cole Caufield et Tim Stützle sont tous deux des cas incertains après avoir subi des blessures au haut du corps lors de leur match respectif de lundi. En l’absence de Josh Norris, qui soigne une blessure à l’épaule, la profondeur de la formation ottavienne au centre est déjà mise à rude épreuve. Le Tricolore, quant à lui, a une attaque tout à fait anémique en l’absence de son numéro 22 ; le jeu de puissance infructueux de quatre minutes en prolongation contre les Flames de Calgary, lundi, en était la preuve. Le Canadien pourrait tout de même causer la surprise à Ottawa; après tout, il présente un meilleur dossier sur les patinoires adverses (7-5-2) que celui des Sénateurs à domicile (7-8-0).

Prédiction: Victoire du Canadien de Montréal - 2,60

Hockey: Rocket de Laval c. Comets d’Utica

Le Rocket peine à afficher de la constance depuis le début de la campagne. En fait, les hommes de Jean-François Houle n’ont toujours pas remporté deux matchs de suite en 2022-2023. Parmi leurs huit victoires en 25 rencontres, deux sont venues contre la même équipe: les Comets. Au grand bonheur du Rocket, il croisera le fer avec le club-école des Devils du New Jersey quatre autres fois cette saison. La tâche sera peut-être plus complexe pour la formation lavalloise, mercredi, puisque les Comets pourront compter sur les services d’un gardien établi dans la Ligue nationale de hockey. Prêté à des fins de reconditionnement, Mackenzie Blackwood devrait affronter le Rocket. Le gardien ontarien n’avait cependant rien montré de convaincant avant de se retrouver sur le carreau, lui qui a affiché un taux d’efficacité de ,880 en sept duels avec les Devils. Anthony Richard, Jesse Ylönen et les autres canons offensifs de l’équipe de l’île Jésus devraient être en mesure de s’amuser face à un homme masqué qui a besoin de chasser la rouille.

Prédiction: Victoire du Rocket de Laval - 1,81