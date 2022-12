Les Capitals prennent une importante décision concernant Ovechkin

Les Capitals de Washington n’entameront pas un processus de reconstruction tant et aussi longtemps que l’attaquant Alex Ovechkin n’aura pas battu le record du plus grand nombre de buts inscrit dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce qu’a déclaré le propriétaire Ted Leonsis au réseau ESPN.

Avant l’affrontement de mardi contre les Blackhawks à Chicago, Ovechkin avait 797 réussites au compteur. Il est donc à 97 buts de la marque détenue par le légendaire Wayne Gretzky (894).

«Ovi» est aussi à quatre filets du deuxième rang de l’histoire, occupé présentement par Gordie Howe (801).

«Je suis sûr qu’il y aura un afflux de jeunes joueurs, mais nous n’allons pas reconstruire l’équipe, a dit Leonsis. Pour nous, une reconstruction c’est quand vous regardez les joueurs, les entraîneurs et les partisans dans les yeux et que vous dites que nous allons être vraiment mauvais. Si nous devenons vraiment mauvais, je ne pense pas qu’Alex battra le record.»

Le multimillionnaire a révélé que cet aspect avait été évoqué dans les dernières négociations de contrat d’Ovechkin. L’été dernier, le Russe de 37 ans a paraphé une nouvelle entente de cinq ans d’une valeur annuelle de 9,5 millions $.

«Il veut faire ça [battre le record] de la bonne manière, a dit Leonsis. Alex a dit: "je ne vais pas être un gars de troisième trio qui joue huit à 10 minutes par match et qui arrive sur le jeu de puissance pour marquer des buts. Ce n'est pas ce que je veux faire. Promettez-moi que vous garderez l'équipe compétitive et qu’elle compétitionnera pour les séries éliminatoires." De son côté, il a promis de rester en forme tout le temps et de ne pas être obsédé par le record, mais plutôt de mettre des efforts pour gagner une autre coupe Stanley.»

Ovechkin a touché la cible 17 fois en 30 parties jusqu’à maintenant cette saison. S’il maintient ce rythme, il aura besoin de jouer plus de 200 matchs encore dans la LNH pour devenir le meilleur buteur de son histoire.