La malédiction des Sénateurs

Les Sénateurs clamaient qu’ils avaient terminé leur reconstruction. Dans la capitale nationale, Pierre Dorion avait le sentiment qu’il avait ajouté les pièces manquantes au casse-tête pour devenir une équipe gagnante avec Alex DeBrincat, Claude Giroux et Cam Talbot.

Mais il y a un facteur que les Sénateurs n’avaient pas calculé : les blessures.

Le 22 octobre, soit lors du cinquième match de la saison contre les Coyotes de l’Arizona, Joshua Norris a subi une sérieuse blessure à une épaule. Au départ, les médecins croyaient que sa saison venait de se terminer. Mais après d’autres évaluations, Norris a reçu un diagnostic plus clément.

Il n’a pas eu besoin de passer sous le bistouri, mais il devait s’absenter pour plusieurs semaines.

Près de deux mois plus tard, Norris a recommencé à patiner, mais il n’a toujours pas obtenu le feu vert pour les contacts. Dans l’entourage des Sénateurs, on ne s’attend pas à le revoir en uniforme avant Noël.

Dans le cas de Norris, les Sénateurs perdaient un marqueur de 35 buts en 55 matchs seulement l’an dernier. L’Américain de 23 ans devait camper l’important rôle de premier centre.

Encore l’épaule

Gagnants à leurs deux derniers matchs et dans quatre des six derniers (4-1-1), les Sénateurs sortaient enfin un peu la tête de l’eau. Mais ils ont frappé un autre mur lundi soir, à cause de la perte de Tim Stützle, le deuxième meilleur pointeur de l’équipe à 27 points (10 buts, 17 passes) en 28 matchs.

Frappé par l’ailier Brett Leason, Stützle est parti au vestiaire en première période avec l’épaule droite qui pendouillait. Les Sens ont gagné ce match 3 à 0 face aux Ducks d’Anaheim, mais ils ont perdu encore une fois leur premier centre.

À la veille du match contre le Canadien dans la lointaine ville de Kanata, D.J. Smith n’a pas offert un bilan médical précis pour l’Allemand de 20 ans. Il ne sonnait toutefois pas comme un homme trop confiant.

« Si Tim doit s’absenter pour une longue période, nous savons que nous ne marquerons pas autant de buts, a dit l’entraîneur en chef des Sénateurs. Il a un impact sur notre équipe en supériorité numérique, mais aussi à cinq contre cinq ou à quatre contre quatre. »

Le relais à Pinto

À cause des pertes de Norris et possiblement de Stützle, les Sens se tourneront vers un autre jeune centre en Shane Pinto. Absent de 68 matchs l’an dernier, en raison d’une dislocation à l’épaule droite, Pinto n’a pas une tonne d’expérience avec 45 matchs derrière la cravate dans la LNH.

« Évidemment, tu veux jouer beaucoup, mais ce n’est pas la manière dont tu veux obtenir du temps de glace, a mentionné l’Américain de 22 ans. Timmy et Norris sont des joueurs incroyables, mais de les perdre, c’est comme si nous ne pouvons pas respirer. Les gars devront se lever, il y aura différents gars dans différents rôles. C’est malheureux. On jouait très bien récemment. Norris doit revenir bientôt, mais de perdre Tim, c’est dommage. »

« On dirait que chaque année, les blessures nous tombent dessus, a renchéri le capitaine, Brady Tkachuk. On espère qu’il ne ratera pas trop de temps, on croise les doigts. »

L’option Derick Brassard

À court terme, Smith ne touchera pas au trio de Pinto aux côtés de Drake Batherson et d’Alex DeBrincat. Il devra toutefois trouver un joueur pour remplacer Stützle au centre de Tkachuk et de Claude Giroux. Le vétéran Derick Brassard sera une option.

« À l’image des autres jeunes centres, Shane doit s’adapter à jouer contre les meilleurs joueurs de l’équipe adverse, a noté Smith. Tu dois défendre contre les meilleurs. Josh Norris l’a découvert, Tim aussi. On ne veut pas trop le lancer dans la fosse aux lions. »