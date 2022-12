La dernière chance de Derick Brassard?

Même si les choses semblent se replacer tranquillement, les Sénateurs sont loin de répondre aux attentes placées envers eux au début de la saison.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, Derick Brassard s'est toutefois montré confiant que le vent est en train de tourner.

«Il y eu un petit déclic pour notre équipe. Le dernier mois a été difficile, mais je pense que nos entraîneurs ont essayé de garder ça le plus positif possible. Si tu regardes notre fiche, depuis le début de l'année, on a perdu beaucoup de matchs par un but. On n'était pas loin.»

Sans chercher des excuses, le Québécois explique que les blessures font très mal à la formation d'Ottawa. Malgré tout, les joueurs se sont fixés un objectif précis dans l'espoir de relancer leur saison.

«Dans les dernières semaines, on a remporté des gros matchs. Notre objectif est de revenir dans la course pour les séries avant la pause de Noël. On a un calendrier chargé et on a perdu plusieurs éléments importants. C'est certain que ce ne sera pas facile. Il va falloir que les gars lèvent leur jeu d'un cran.»

Par la force des choses, Brassard occupe un rôle plus important que celui qu'il devait occuper au départ lorsqu'il a signé avec les Sénateurs. Il veut en profiter au maximum car il sait que la fin de sa carrière approche.

«C'était ça le plan. Quand je suis venu ici, au camp d'entraînement, j'étais là au cas où quelqu'un se blessait. Josh Norris s'est blessé très rapidement au début de la saison. Ce n'est pas la façon que je voulais rentrer pour essayer d'aider l'équipe, mais ce sont des choses qui arrivent. Je ne m'en viens pas plus jeune et j'aimerais avoir la chance de rejouer dans les séries. Je suis confiant, avec notre équipe, qu'on va avoir la chance de faire ça.»

L'ancien des Voltigeurs de Drummondville se montre également catégorique sur le fait que D.J. Smith est toujours l'homme de la situation pour diriger les Sénateurs.

«D.J. est très aimé des joueurs de notre formation. Il est très respectueux et les gars veulent jouer pour lui. C'est certain que quand l'équipe ne gagne pas et qu'il y a des attentes, il y a des choses qui peuvent arriver. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma carrière et c'est facile pour moi de comparer. Le système de D.J. est très clair. Il laisse nos jeunes joueurs talentueux jouer dans une structure.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.