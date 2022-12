Kenley Jansen rejoint les Red Sox

Les Red Sox de Boston continuent de s’attaquer à leurs ennuis en relève. Mardi, c’est le spécialiste des fins de match Kenley Jansen qui s’est ajouté à l’enclos en vertu d’un contrat de deux ans.

Jansen, 35 ans, a terminé au deuxième rang du baseball majeur en 2022 avec 41 sauvetages chez les Braves d’Atlanta tout en montrant un dossier de 5-2 et une moyenne de points mérités de 3,38.

Il compte 391 sauvetages en 13 campagnes dans les ligues majeures, dont 12 avec les Dodgers de Los Angeles. Il a par ailleurs remporté la Série mondiale avec la formation californienne en 2020.

«C’est excitant. Quand j’ai su que j’allais à Boston... C'est l'une des organisations historiques du baseball, le poids que porte le nom des Red Sox vous excite. Tout est axé sur la victoire ici», a lancé Jansen en conférence de presse.

Aider tout le monde

Les Red Sox ajoutent ainsi un troisième releveur depuis la fin de la saison, releveur après Joely Rodriguez et Chris Martin. Leurs releveurs avaient pris le 26e rang collectif cette année en vertu d’une moyenne cumulée de 4,59.

«Ce qu’il a accompli dans sa carrière parle pour lui, a lancé le chef aux opérations baseball Chaim Bloom. Je ne vois pas comment vous pouvez réfléchir à des façons d’aider votre relève sans penser à Jansen. Évidemment, nous avons amorcé la saison morte en sachant que c’était un aspect à améliorer."

«Nous parlons de quelqu’un qui a fait ce travail depuis aussi longtemps que quiconque, sur les plus grandes scènes, et je pense que ça aidera tout le monde dans notre groupe de lanceurs. Ça aidera le reste de la relève à se concentrer, ça aidera nos partants à se sentir plus confortables. C’est une chose sur laquelle on voulait se concentrer cet hiver.»

Les Red Sox ont raté les éliminatoires pour une troisième fois en quatre ans cette année en vertu d’une fiche de 78-84. Ils ont terminé cinquièmes dans la section Est de l’Américaine.