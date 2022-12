Vente des Sens: les dernières infos

Publié aujourd'hui à 19h36

Mis à jouraujourd'hui à 19h36

C’est une rencontre des gouverneurs de la LNH qui n’est pas comme les autres. C’est qu’à la grande table où sont réunis les propriétaires, il y a un gouverneur adjoint qui souhaite ardemment mettre la main sur les Sénateurs d’Ottawa, soit Michael Andlauer.

Monsieur Andlauer est un propriétaire minoritaire des Canadiens. Depuis plusieurs années, des informations ont circulé à l’effet qu’il détenait 20% des parts de l’équipe. C’est faux. Ce pourcentage est exagéré, selon une source sûre, qui refuse toutefois de dévoiler le nombre exact d’actions détenues par Michael Andlauer.

Si ce dernier est donc en mesure d’acheter les Sénateurs, il est fort probable qu’il vende ses actions dans les Canadiens, même si dans les faits, il n’en serait pas forcément obligé. La preuve, Bell détient 18,4% des part du Groupe CH et 25% de MLSE, propriétaire des Maple Leafs.

Mais revenons à la vente des Sénateurs. Plusieurs informations circulent à l’effet que Michael Andlauer bâtit un groupe pour acheter l’équipe d’Ottawa. Le quotidien Ottawa Sun rapportait la semaine dernière que André Desmarais était prêt à se joindre à monsieur Andlauer, mais il le ferait de façon minoritaire selon mes informations, à un maximum de 25%. Donc, toujours selon les informations qui circulent présentement, André Desmarais ne veut pas être l’actionnaire majoritaire des Sénateurs.

Maintenant la question est de savoir quand ce dossier va se régler. Il appert qu’il y a un désir que les sœurs Melnyk vendent la franchise tôt en 2023 afin de régler le dossier, avec la Commission de la Capitale Nationale, du nouvel amphithéâtre qui serait construit sur les plaines LeBreton à Ottawa.

Ce sont les sœurs Melnyk qui vont décider de l’identité de l’acheteur et par la suite, le comité exécutif de la LNH rencontrera le nouveau propriétaire pour recommander que le bureau des gouverneurs approuve la vente.

Ce processus est normal. D’ailleurs le comité exécutif de la LNH a rencontré le futur propriétaire majoritaire des Predators lundi, soit Bill Haslam.

Pour ce qui est des actions que Micheal Andlauer détient dans les Canadiens, s’il décide de les vendre pour devenir actionnaire majoritaire des Sénateurs (s’il est l’acheteur de l’équipe) il est possible que les autres actionnaires des Canadiens les rachètent ou encore ils trouveront une autre personne intéressée à les acquérir. Mais on parle ici de pure spéculation présentement puisque rien n’est décidé à l’heure où on se parle.