Un autre retour chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal se sont assurés de maintenir les services du demi défensif américain Nafees Lyon en vue de la saison 2023.

C’est ce que l’organisation a annoncé lundi.

Acquis dans une transaction avec les Elks d’Edmonton à la fin du mois d’août dernier, Lyon s’est avéré l’un des meilleurs éléments de la défense des «Moineaux». En six parties avec le club de la métropole québécoise, il a réussi 27 plaqués et une interception, en plus d’inscrire un touché. Il a ajouté six plaqués en deux matchs éliminatoires.

L’athlète de 26 ans aurait pu devenir joueur autonome le 14 février. Il avait amorcé sa carrière dans la Ligue canadienne avec les Elks en 2021, après son parcours universitaire avec les 49ers de l’université de la Caroline du Nord à Charlotte.

Les Alouettes ont également octroyé de nouvelles ententes au receveur de passes français Kevin Kaya et au porteur de ballon japonais Taku Lee. Le premier a attrapé deux relais pour 25 verges en cinq parties la saison dernière, tandis que le second n’a pas joué de match en 2022.

De plus, le directeur général Danny Maciocia a embauché quatre joueurs sur son équipe d’entraînement. Il s’agit des joueurs de ligne défensive Akial Byer et C.J. Wright, du botteur Jose Maltos et du demi défensif Dionte Ruffin.

La semaine passée, l'organisation a annoncé le retour des Québécois Frédéric Chagnon, David Côté et Pierre-Luc Caron.