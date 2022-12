Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 13 décembre qui valent le détour.

- Hockey : Ducks d’Anaheim c. Maple Leafs de Toronto

Les Maple Leafs de Toronto sont redoutables à l’attaque depuis quelques matchs. Depuis le début de l’année, l’attaque torontoise est parvenue à marquer 93 buts. Dans les dernières semaines, il n’est pas rare que l’équipe canadienne marque trois buts par match.

Les Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares ont retrouvé leurs repères et affrontent de loin la pire défensive de la ligue actuellement.

Les Ducks d’Anaheim ont beaucoup de misère avec les Cam Fowler, Kevin Shattenkirk et John Klingberg de ce monde, tous des défenseurs à caractère offensif, à contenir les attaques adverses. De plus, John Gibson n’est pas au sommet de sa forme. Les Ducks ont accordé 120 buts depuis le début de la saison.

Prédiction : Plus de 4,5 buts dans le match pour Toronto : 2.10

- Soccer : Croatie c. Argentine

Ces deux pays marquent beaucoup de buts. En fait, les deux équipes ont des joueurs offensifs pouvant faire la différence. Du côté de l’Argentine, il serait facile et pas si risqué de mettre un petit deux sur un filet de Lionel Messi, mais Jullian Alvarez, posté à la gauche de Messi, peut également être une bougie d’allumage. Idem pour le milieu de terrain, Enzo Fernandez.

Les Croates ne sont pas une équipe inscrivant énormément de buts. La preuve, outre la rencontre de quatre buts dans la victoire face au Canada, les Croates n’ont marqué que deux buts à la Coupe du monde.

Cependant, il ne serait pas surprenant de les voir marquer au moins un but face à l’Argentine comme ils l’ont fait dans les deux derniers duels éliminatoires face aux Japonais et les Brésiliens.

Prédiction : Plus de 2,5 buts dans le match

-Hockey : Stars de Dallas c. Devils du New Jersey

Les deux équipes sont explosives en attaque. Depuis le début de la saison, les surprenants Devils du New Jersey qui continuent d'accumuler les victoires comptent en moyenne plus de 3,5 buts par sortie. De leur côté, les Stars, bien appuyés par les performances de Jason Robertson, totalisent également plus de 3,5 filets par rencontre.

Il faut s’attendre à ce que ce match soit le théâtre d’une avalanche de buts. Les deux équipes pourraient se faire une guerre d’égo et mettre légèrement le jeu défensif de côté.

Prédiction : Plus de 6,5 buts dans le match : 1,95