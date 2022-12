Équipe Canada junior dévoile sa formation

Hockey Canada a dévoilé l’identité des 22 joueurs qui représenteront le pays au prochain Mondial junior, lundi. L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy sera l’un des trois Québécois à passer ses vacances au Nouveau-Brunswick.

L’attaquant Nathan Gaucher (Remparts de Québec) et le défenseur Tyson Hinds (Phoenix de Sherbrooke) seront les deux autres représentants de la Belle Province. Zachary Bolduc, William Rousseau et Jordan Dumais n’ont pas été retenus.

«Selon nous, nous avons formé un groupe avec beaucoup de profondeur et de talent qui nous donnera la meilleure occasion de défendre notre médaille d’or à domicile, a affirmé Alan Millar, directeur du personnel des joueurs, dans un communiqué. Le camp de sélection a donné lieu à de nombreuses décisions difficiles, et nous tenons à féliciter nos joueurs et leurs familles. Nous avons hâte de les voir porter fièrement la feuille d’érable à Halifax et à Moncton.»

Riley Kidney et Owen Beck, qui étaient les deux autres espoirs du Tricolore à prendre part au camp de sélection, retourneront avec leur club junior respectif.

Huit membres de la formation qui a enfilé la médaille d’or seront de retour, dont Roy, Gaucher et Connor Bedard.

Le Canada amorcera ensuite la compétition contre la République tchèque à Halifax le 26 décembre. Les représentants de l’unifolié ont ensuite rendez-vous avec l’Allemagne, le 28 décembre, puis avec l’Autriche le lendemain. Par la suite, ils se mesureront à la Suède afin de terminer le tour préliminaire la veille du jour de l’An.

