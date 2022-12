Les Jets tiennent à revoir les Bills

L'entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, croit que son équipe aura la chance d’affronter à nouveau les Bills en éliminatoires, a-t-il déclaré après la défaite de son équipe par la marque de 20 à 12 à Buffalo.

«Évidemment, j’aime les gars. Ils se battent bien. Je pense parler au nom de tout le monde en ce sens que nous avons manqué une opportunité. Nous allons revoir ces gars-là en éliminatoires», a-t-il déclaré en entrevue au site NFL.com.

Les Jets, avec une fiche de 7-6, n’occupent pas l’une des chaises permettant de se qualifier pour le moment. Ils sont huitièmes de l’Association américaine. De plus, avec une victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, lundi, la formation new-yorkaise chuterait au neuvième rang. New York n’a obtenu que deux victoires dans les cinq derniers matchs, échappant un match important lors de la semaine 11 face aux Patriots.

«Je pense que notre équipe est assez bonne», a-t-il lancé en mentionnant qu’il souhaite que son équipe avance vers l’objectif une semaine à la fois.

Défense efficace, mais...

La défense des Jets a frustré Buffalo pendant une grande partie du match, tenant tête à l’une des puissances en attaque. Elle n’a concédé que 232 verges au total et 4,3 verges par jeu, dimanche. La défensive a harcelé Josh Allen pendant tout le match, mais le quart des Bills est parvenu à faire la différence en trouvant Dawson Knox pour un touché tard dans la première demie et gruger des points sans toutefois utiliser énormément le receveur étoile, Stephon Diggs.

Rappelons qu’en novembre dernier, les Jets de New York étaient sortis vainqueurs d’une véritable guerre de tranchées contre ces mêmes Bills par la marque de 20 à 17. Ce gain a surpris plusieurs experts et a laissé les Bills avec un dossier de 0-2 face aux équipes de la section Est. Depuis, les performances d’Allen se sont améliorées quelque peu et il risque de donner du fil à retordre aux équipes adverses.

Après quelques mauvaises performances de la part du jeune quart-arrière Zach Wilson, Saleh a donné les derniers départs aux vétérans Joe Flacco et Mike White. Avec cette déclaration, le pilote souhaite réveiller ses joueurs avant d’importants matchs contre Detroit, Jacksonville, Seattle et Miami.