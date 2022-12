Les Kings de Los Angeles sont ressortis de Montréal avec deux points, samedi soir, après une victoire contre les Canadiens. Outre le gain, la formation de la Californie a mis de l’avant une marche à suivre pour les prochains rivaux du CH.

Effectivement, les Kings ont étouffé le Tricolore avec un style de jeu 1-3-1 et a remporté une victoire à sens unique de 4-2.

«Les joueurs avaient l’air frustrés de la façon dont les Kings les attendaient en zone neutre, a souligné l’ex-joueur de la LNH Simon Gagné, lundi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Le fameux 1-3-1. Tu attends l’autre équipe, tu attends qu’elle fasse des erreurs et les Canadiens se sont fait prendre.

«Les joueurs disaient qu’une fois sur 10, ça va fonctionner, mais le reste du temps, ils vont nous bloquer et en profiter. Les Canadiens ne sont pas adaptés à ça. On commence à le voir de plus en plus dans la LNH.»

Mais Gagné est d’avis que le Tricolore devra trouver des solutions pour affronter ce genre de formation.

«Les Canadiens au lieu de garder les choses simples, jouer du hockey plate, de prendre la rondelle et la mettre dans le fond (de la zone) et faire de l’échec-avant. Les Canadiens n’ont pas voulu faire ça.

«C’est un style de jeu qui est frustrant [...] Mais les Canadiens devront s’ajuster. [...] C’est plate jouer contre une équipe comme ça, c’est plate te débarrasser de la rondelle et d’aller la chercher. T’aimes mieux rentrer en contrôle et essayer de faire des jeux. Mais, des fois, tu n’a pas le choix.»

