Kovacevic et le gros jeu dans l’ombre

MONTRÉAL | Josh Anderson a marqué l’unique but en temps règlementaire, Juraj Slafkovsky a réalisé une passe parfaite, Jake Allen a bloqué 34 tirs et Nick Suzuki et Kirby Dach ont opéré leur magie en tirs de barrage.

Mais il y a un autre jeu qui a fait pencher la balance dans le camp du Canadien. En troisième période avec un pointage de 1 à 1, les Flames ont profité d’un rare deux contre zéro. Dillon Dubé et Nazem Kadri ont réussi à partir en échappée contre Allen après une grosse mise en échec de Nikita Zadorov sur Jordan Harris.

Dubé et Kadri ont opté pour la finesse avec de petites passes, mais ils n’ont pu compléter leur jeu en raison d’un très bon repli défensif de Johnathan Kovacevic.

« C’était un gros jeu, a dit Kovacevic. J’ai vu qu’ils partaient à deux contre zéro. J’ai baissé ma tête et j’ai patiné le plus rapidement possible. Comme je me rapprochais, j’ai profité d’une petite poussée de Juraj. Il m’a donné juste l’élan nécessaire pour étirer mon bâton et toucher à la rondelle sur une passe. »

« La stratégie était la bonne, a renchéri Slafkovsky en éclatant de rire. On a imité les patineurs de vitesse sur courte piste (en relais) ! »

Merci à Gabriela

Slafkovsky avait bien des raisons de sourire après cette victoire de 2 à 1 en tirs de barrage contre les Flames. Il était au cœur de plusieurs jeux clés. Le premier choix au total au dernier repêchage a joué l’un de ses bons matchs de la saison avec une passe, trois tirs, huit tirs tentés et un temps de jeu de 15 min 22 s.

Il s’est retrouvé à l’aile gauche en compagnie de Jake Evans et Anderson. Quand on lui a demandé s’il avait reçu comme mot d’ordre de Martin St-Louis de faire plus confiance à son tir, la recrue y est allée d’une réponse très franche.

« Même ma mère (Gabriela) me texte pour me dire de décocher plus de tirs. Quand ça vient de ta mère, tu comprends que tu dois réellement prendre plus de tirs. »

Kovacevic, l’un des bons amis de Slafkovsky au sein de cette équipe, avait de bons mots pour lui.

« Il a sorti une passe incroyable sur le but de Josh, a mentionné le défenseur. Tu peux voir qu’il gagne en confiance. En prolongation, il a aussi tenté un puissant tir frappé. Il aura besoin de temps, il a juste 18 ans. Mais quand il parvient à être lui-même, il est beau à voir sur la glace. »