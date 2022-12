Hockey Canada a choisi son nouveau C.A.

Une Québécoise fera partie de la composition du nouveau conseil d’administration de Hockey Canada. Une première dans l’histoire de la fédération nationale.

Me Julie Duranceau, une avocate spécialisée en médiation, fait partie de la liste des candidats choisis par le comité des candidatures indépendantes mené par Michael Bruni. Le tout a été rendu public lundi.

Mme Duranceau est aussi reconnue par le Barreau du Québec comme enquêtrice dans le cadre de plaintes de harcèlement en milieu de travail. De plus, elle a une spécialisation en droit du sport et plusieurs autres cordes à son arc.

Mme Duranceau a démontré son intérêt en remplissant le formulaire sur le site de Hockey Canada comme 563 autres personnes au pays. Par la suite, elle a envoyé ses documents de présentation par courriel.

Elle a obtenu une entrevue avec le comité par vidéoconférence. Dans un échange de courriels avec le Journal, Mme Duranceau a indiqué qu’elle ne pouvait pas commenter sa nomination. Elle souhaite attendre le vote qui a lieu samedi.

«Je ne connaissais personne sur le comité, à Hockey Canada, ni les autres membres ayant été sélectionnés, a-t-elle répondu dans un courriel au sujet du processus. C’est pas mal ce que je peux partager à ce jour.»

Une équipe diversifiée

Lorsqu’on regarde la liste des candidats retenus, le mot-clé est : diversité. Il y aura cinq femmes et quatre hommes au sein de cette nouvelle mouture du conseil d’administration.

«Les neuf candidats proviennent de divers horizons et possèdent ensemble une grande expertise dans les domaines de la gouvernance, du droit, du sport et des affaires», est-il écrit dans le communiqué de Hockey Canada.

La seule personne qui provient du monde du hockey est Cassie Campbell-Pascall. Le président sera Hugh L. Fraser, un ancien athlète qui a participé aux Jeux olympiques de 1976, est un juriste reconnu dans le droit sportif.

Les autres membres sont Grant Borbridge, Dave Evans, Marni Fullerton, Jonathan F. Goldbloom, Marian Jacko et Andrea Poole.

La ministre satisfaite

Au niveau politique, la ministre fédérale du sport Pascal St-Onge s’est dite satisfaite de la composition du nouveau conseil d’administration de Hockey Canada.

«C’est vraiment un processus qui leur appartient, mais je remarque des différences dans la façon de nommer ces personnes-là, a-t-elle souligné à Radio-Canada. Il y a plus de femmes et plus de diversité. Il y a des expertises intéressantes qui sont amenées à l’interne.»

Tous les membres ont un mandat d’un an seulement. C’est peu de temps pour opérer un changement de culture.

«C’est assez de temps pour revoir les pratiques de gouvernance de l’organisation et pour amener plus de transparence au niveau des finances avec le public, a-t-elle indiqué. On a reçu 900 rapports de discrimination à travers la structure du hockey.

«On a beaucoup d’enjeux afin que le hockey soit plus ouvert et plus accessible à l’ensemble de la population.»