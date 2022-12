Fantasy TVA Sports: Charlie Lindgren, un meilleur choix que Connor McDavid

Les Capitals de Washington ont remporté leurs quatre dernières rencontres et c’est en grande partie grâce au brio du gardien Charlie Lindgren, qui, du même coup, ravit les trois ou quatre poolers qui ont osé le prendre dans leur formation.

Pour vous inscrire à la Ligue Fantasy TVA Sports, c'est par ici.

Trois ou quatre, c’est peut-être même généreux. Levez votre main ceux ou celles qui ont osé le sélectionner la semaine dernière! Ne soyez pas gênés.

Bien malin celui ou celle qui aurait pu prédire que l’ex-gardien du Tricolore remporterait quatre victoires lors de la dernière semaine. Ses huit points sont le plus haut total dans la LNH. Mieux que Connor McDavid, Patrik Laine, Tage Thompson, Pierre-Luc Dubois, notamment, avec sept.

Retour sur la semaine 9

Bravo à Valérie Savard pour sa victoire hebdomadaire et ses 63 points. La gagnante a misé sur les Flames avec Tyler Toffoli, Elias Lindholm, Jonathan Huberdeau, Rasmus Andersson et Daniel Vladar. Le pari a été bon.

De mon côté, la perte de Nathan MacKinnon et la semaine de misère de Jack Eichel et Gustav Forsling n’auront certainement pas aidé. 42 points, c’est bien peu.

Prédictions pour la semaine 10

Cette semaine, 13 formations disputeront quatre parties. Seuls les Canucks ne seront en action que deux fois. Les 18 autres clubs prendront part à trois rencontres.

Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Ducks d’Anaheim : OTT, TOR, MTL, EDM

Flames de Calgary : MTL, VAN , STL , SJS

, , SJS Hurricanes de la Caroline : DET, SEA , DAL , PIT

, , Blackhawks de Chicago : WSH , VGK , MIN, NYR

, , MIN, Stars de Dallas : PIT, NJD, WSH, CAR

Oilers d’Edmonton : MIN, NSH, STL , ANA

, Wild du Minnesota : EDM , DET , CHI , OTT

, , , Canadiens de Montréal : CGY , OTT, ANA , TBL

, OTT, , Predators de Nashville : STL, EDM , WIN, COL

, WIN, COL Devils du New Jersey : NYR, DAL , PHI , FLO

, , Rangers de New York : NJD , TOR , PHI, CHI

, , PHI, CHI Sénateurs d’Ottawa : ANA , MTL , DET, MIN

, , DET, MIN Jets de Winnipeg : VGK, NSH, VAN, SEA

* Les matchs en gras sont à domicile

Voici mon équipe pour la semaine :

Les choix sont plus difficiles depuis que la valeur des joueurs a été révisée.

Je dépense encore les cinq points pour Connor McDavid, mais cela aura des conséquences sur mes autres attaquants, considérant que 13 points pour mes quatre défenseurs et deux gardiens, c’est tout de même économe.

Mais avec Artemi Panarin et Kirill Kaprizov, j’ai tout de même une bonne force de frappe, complétée par Dubois, Tim Stützle et Zach Hyman, qui connaissent tous des saisons intéressantes.

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Kirill Kaprizov (Wild, 3 points), Artemi Panarin (Rangers, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Zach Hyman (Oilers, 2 points), Tim Stützle (Sénateurs, 2 points)

: Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Kirill Kaprizov (Wild, 3 points), Artemi Panarin (Rangers, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Zach Hyman (Oilers, 2 points), Tim Stützle (Sénateurs, 2 points) Défenseurs : Josh Morrissey (Jets, 2 points, étoile), Tyson Barrie (Oilers, 1 points), Miro Heiskanen (Stars, 2 points), Roman Josi (Predators, 2 points)

: Josh Morrissey (Jets, 2 points, étoile), Tyson Barrie (Oilers, 1 points), Miro Heiskanen (Stars, 2 points), Roman Josi (Predators, 2 points) Gardiens de but : Connor Hellebuyck (Jets, 3 points, étoile), Jake Oettinger (Stars, 3 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.