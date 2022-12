St-Louis impressionné par le duo Slafkovsky-Anderson

Martin St-Louis aime ce qu'il voit du duo qu'il a formé avec Juraj Slafkovsky et Josh Anderson.

Les deux joueurs ont obtenu des chances de marquer face aux Flames de Calgary. Le premier a permis à son compagnon de trio de créer l'égalité en troisième période.

Voyez son point de presse, ci-dessus.

«Je ne sais pas si j’appellerais ça une chimie, mais je trouve qu’ils jouent bien ensemble. Ils ont de la pesanteur et de la rapidité sur la glace, a noté le pilote des Canadiens. Ils ont joué un excellent match. On gère ça de match en match. On aime ce qu’on voit.»

Dans le cas du Slovaque, St-Louis apprécie son désir d'apprendre et s'améliorer. Il lui a offert de plus en plus de responsabilités.

«Pour "Slaf", ce n’est pas les minutes qu’il joue, mais les détails. Il est facile à diriger, affirme St-Louis. Ses touches sur l’avantage numérique l’aident à cinq contre cinq.»

Quant à Cole Caufield, l'entraîneur lavallois a informé qu'il «va se faire évaluer demain» (mardi).

En ce qui est de la victoire de 2-1 en tirs de barrage, St-Louis a été impressionné par l'effort dans l'ensemble.

«C’était une bonne victoire d’équipe. Ce n’était pas parfait, mais sur 60 minutes, c’était un de nos meilleurs matchs. J’aurais aimé que l’avantage numérique nous donne un peu de séparation pour la victoire, mais on a continué à jouer.»

Le CH a obtenu une supériorité de quatre minutes en prolongation, mais il n'a pu en tirer profit.

«On a généré beaucoup de chances, mais des fois, la rondelle ne veut juste pas rentrer.»

Juraj Slafkovsky

«Tu es toujours préoccupé quand ton meilleur tireur (Cole Caufield) se blesse. J’espère qu’il sera correct.»

«Ma mère m’a texté. Elle m’a dit de tirer plus souvent.»

«Jake et moi on aime jouer contre Calgary!»

Nick Suzuki

Nick Suzuki se sent mal pour l'accrochage avec Nazem Kadri -

«J’essayais de faire un pivot pour passer à l’attaque. Ce n’était pas volontaire. Je me sens mal. Je vais contacter (Nazem Kadri) pour prendre de ses nouvelles.»

«Je dois donner le crédit à (Jacob) Markstrom. il a fait de bons arrêts.»