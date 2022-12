Eeli Tolvanen : le CH passe son tour

L’ancienne sélection de premier tour Eeli Tolvanen a obtenu une deuxième chance, lundi, puisque le Kraken de Seattle l’a sélectionné au ballottage en provenance des Predators de Nashville.

Le Finlandais de 23 ans a vu de l’action dans cinq des six dernières campagnes avec le club du Tennessee, dont celle de cette année. L’ailier droit a été limité à 25 buts et 51 points en 135 parties. Il a marqué 11 buts lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022.

Tolvanen avait signé en août 2021 un contrat de trois ans et de 4,35 millions $ à un seul volet qui lui permet de toucher 1,45 million $ par année.

À Seattle (16-8-3), il rejoindra une équipe bien mieux placée au classement que les Predators (12-11-2). Il devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers en Floride, où ils ont rendez-vous avec le Lightning de Tampa Bay, mardi.