Coupe du monde: odeur de revanche chez l’Argentine

En 2018, la Croatie avait facilement battu l’Argentine 3 à 0 en phase de groupes. Mais c’était il y a quatre ans. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis.

«C’est une équipe qui présente un beau défi, mais je ne crois pas que nous devions comparer avec un match précédent, parce que chaque partie a son histoire», a insisté le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

Mais il reste une petite amertume, elle est discrète, mais si on lit entre les lignes, elle est là. Il faut écouter Nicolas Tagliafico pour la détecter.

«Ça fait quatre ans et ils sont à nouveau en demi-finale. Ça veut donc dire qu’ils ont fait du bon travail. Nous allons utiliser l’expérience du dernier match et nous allons en tirer le meilleur.»

Match mouvementé

L’Argentine s’amène dans cette demi-finale face à la Croatie après un quart de finale très mouvementé contre les Pays-Bas.

Il y a eu de nombreuses confrontations au cours de la rencontre, l’officiel ayant distribué 17 cartons jaunes et un carton rouge. La FIFA a même ouvert une enquête disciplinaire pour faire la lumière sur ces événements.

Scaloni a ainsi voulu remettre les choses en perspective. Il a surtout voulu répondre aux accusations faites à l’endroit de son équipe, accusée d’être mauvaise perdante.

«Le dernier match a été joué de la façon dont il devait être joué autant pour nous que pour les Pays-Bas. Il faut arrêter de penser que nous avons une mauvaise attitude. Nous ne sommes pas de mauvais gagnants ou perdants.»

Le résultat de ce match mouvementé est cependant que l’Albiceleste devra se priver des défenseurs Gonzalo Montiel et Marcos Acuna, suspendus pour accumulation de cartons jaunes.

Le meneur

Une victoire sépare Lionel Messi d’une participation à la finale de la Coupe du monde, ce qui lui est arrivé en 2014 et, surtout, ce qui pourrait ne jamais se reproduire pour lui. Après tout, il a 35 ans.

Les journalistes argentins ont souligné que Messi semblait plus combatif dans ce tournoi au cours duquel il a accumulé quatre buts et deux passes décisives.

Tagliafico assure toutefois que c’est le même Messi qu’il a toujours connu.

«Il a toujours été comme ça, c’est notre capitaine, notre meneur. C’est lui qui nous pousse et nous savons que nous avons un avantage quand il est sur le terrain.»

Même style

Les Argentins sont bien au fait de ce que peut faire la Croatie, qui a remporté ses deux matchs éliminatoires aux tirs au but. Mais surtout, ils savent que les Croates sont solides en milieu de terrain.

«La Croatie a un style de jeu très spécifique et je ne crois pas que ça va changer. Ils ne sont ni offensifs ni défensifs», a souligné Lionel Scaloni.

L’analyse argentine a permis de conclure ce que tout le monde savait, soit qu’il faut déborder les Croates dans les couloirs pour les battre.

«Dimanche, nous avons analysé le jeu de la Croatie. Ils sont très bons, grands, et ils sont capables de jouer au milieu du terrain. Nous allons devoir faire attention aux détails», a expliqué Tagliafico.

Bien pré parés

L’excellence de la Croatie lors de la prolongation et des séances de tirs au but a évidemment été abordée, mais Scaloni a eu une réponse intéressante, puisqu’il a laissé entendre que son équipe vit avec la pression depuis le début du tournoi.

«Nous jouons des matchs cruciaux depuis que nous avons perdu contre l’Arabie saoudite, donc, d’une certaine façon, nous n’avons pas changé notre façon d’approcher chaque rencontre.»

Et est-ce que les Argentins ont confiance en leur gardien si on devait en venir à la séance de tirs au but, où les Croates semblent tout simplement incapables de perdre?

«Nous avons confiance en Emiliano Martinez, mais on ne peut jamais être entièrement calmes. On peut pratiquer les tirs au but, mais une fois sur le terrain devant des milliers de partisans, ce n’est pas la même chose», a résumé Tagliafico, sans trop de conviction.