William Nylander est clair sur la raison de ses succès

Pendant que Mitch Marner retient toute l’attention avec sa séquence irrésistible, d’autres joueurs des Maple Leafs de Toronto se démarquent également. C’est le cas de William Nylander, qui a connu son premier match de cinq points en carrière, samedi soir.

Nylander a marqué deux buts et ajouté trois aides dans une victoire de 5 à 4 contre les Flames de Calgary dans la métropole ontarienne. Il s’est notamment fait complice du filet victorieux de Marner en prolongation.

Avec sept points à ses deux dernières sorties, Nylander a cumulé 17 filets et 33 points en 29 rencontres cette saison. Et malgré cette poussée particulièrement productive, il a été une force constante tout au long de la saison au sein de la formation, foi de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe.

«Il a été constant, a dit le pilote, selon le quotidien Toronto Sun. Il produit à un rythme élevé. Je pense que Willie peut et devrait être parmi les joueurs d’élite de la ligue. Il se fraie un chemin dans cette direction.»

Question de patin

La réputation de Nylander n’a jamais été parfaite, notamment en raison de sa décision de faire la grève en 2018, souhaitant à tout prix éviter le contrat de transition pour un contrat à long terme. Il avait eu gain de cause tout juste avant la date butoir du 1er décembre, obtenant six ans et 45 millions $.

Puis il avait connu un très lent début de saison à son retour. Il avait été limité à sept buts et 27 points en 54 parties, étant régulièrement la cible des critiques. Mais depuis cette saison rocambolesque, il a totalisé 99 buts et 214 points en 229 matchs, prouvant un peu plus chaque jour qu’il est un joueur d’impact et qu’il méritait son contrat.

Questionné à savoir sur quoi reposaient ses succès, Nylander a été très clair: c’est son coup de patin qui fait sa force.

«Je me concentre uniquement sur le patinage, a-t-il lancé. C'est la chose la plus importante pour moi et cela m'aide à créer de l'espace et à avoir des chances. Vous voulez juste faire mieux que l'année précédente, en vous efforçant toujours de vous améliorer. Quel que soit [mon total de points à la fin], je ne suis pas trop inquiet à ce sujet en ce moment.»

Avec les 22 matchs de suite avec au moins un point de Marner, les succès de Nylander et la menace constante que représente Auston Matthews, les Leafs n’ont pas perdu à leurs 14 dernières rencontres (11-0-3). Ils sont à deux matchs du record de concession établi en 2003.

Ils tenteront d’en ajouter une 15e mardi en recevant les Ducks d’Anaheim.