Un premier but depuis avril 2021 pour Staal

Le vétéran des Panthers Eric Staal a inscrit le 442e but de sa carrière dans la LNH, dimanche contre le Kraken, qui était aussi le premier de sa saison.

Son plus récent filet remontait au 19 avril 2021, alors qu’il avait touché la cible dans une défaite de 4-1 des Canadiens contre les Oilers. Grâce à ce but, Eric Staal rejoint le groupe sélect des joueurs ayant marqué contre les 32 formations du circuit Bettman. On pourrait même ajouter à cela les défunts Thrashers d'Atlanta, ce qui ferait passer la marque à 33 équipes différentes.

Le centre de 38 ans s'est inscrit à la marque en milieu de deuxième période et s'est montré particulièrement heureux d'y être arrivé.

Staal effectue un retour dans la LNH avec les Panthers, cette saison, après avoir été sans club en 2021-2022. Il avait cumulé quatre mentions d’aide avant d’inscrire ce but.

Voyez la séquence en vidéo principale.