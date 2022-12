Qui sera le prochain entraîneur-chef des Alouettes?

Les Alouettes ont fait preuve d’une belle transparence en dévoilant l’identité des cinq candidats qu’ils ont rencontrés pour le poste vacant d’entraîneur-chef.

La semaine dernière, les «Moineaux» ont révélé que Byron Archambault, André Bolduc, Anthony Calvillo, Noel Thorpe et Jason Maas avaient obtenu des entretiens avec le directeur général Danny Maciocia et le président Mario Cecchini.

L’organisation a même indiqué que l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Glen Constantin, avait été approché, mais qu’il avait décliné l’invitation.

Cette façon de faire détonne grandement de ce qu’on est habitué de voir dans le milieu du sport professionnel montréalais.

«C’est rare chez nous, mais ce ne l’est pas au sud de la frontière», a soulevé Maciocia en parlant de la NFL.

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

«Que ce soit pour les entraîneurs-chefs ou les DG, ils disent toujours qui passe des entrevues. Ils nomment les gens. [...] Nous voulions adopter cette transparence.»

Autant Maciocia que Cecchini ont aussi soulevé qu’ils trouvaient important de tenir les partisans du club au fait du processus d’embauche.

«Depuis que nous sommes en poste, nous avons toujours voulu être le plus transparents possible avec nos partisans et ça s’inscrit là-dedans, a dit le président.

«Je me mets dans la peau du partisan de 16 ans en amour avec son club que j’ai déjà été. Plus il en sait, plus c’est le fun, plus il peut analyser, plus il peut en parler et plus il peut s’amuser à spéculer avec les informations. Ça continue avec la proximité que nous voulons continuer d’entretenir avec les amateurs.»

Place à la deuxième étape

Maciocia et Cecchini se sont toutefois bien gardés de dire si les cinq candidats avaient franchi la première étape des entrevues. Les deux hommes espèrent d’ailleurs toujours que le processus se termine bientôt et qu’un nouvel entraîneur-chef soit nommé avant le congé des Fêtes.

Ils ont toutefois évoqué qu’il y a une possibilité que l’annonce se fasse plutôt au début du mois de janvier.

En attendant, Maciocia continue de se faire une tête.

«Je connais très bien les cinq candidats comme entraîneur, mais j’ai présentement l’occasion de connaître qui sont ses individus à l’extérieur du football. C’est important de savoir leurs autres passions ou comment ils se reposent quand ils rentrent à la maison après une longue journée au boulot.»

Le DG a aussi fait plusieurs appels à pour connaître l’opinion des footballeurs qui ont évolué sous les ordres de ses candidats.

«C’est très important de parler à des joueurs pour connaître leurs expériences avec ces individus. C’est toute une recherche que nous faisons présentement!»