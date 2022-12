PGA: le duo Hoge - Theegala triomphe

En remettant une carte de 62 (-10) dimanche, la paire composée des Américains Tom Hoge et Sahith Theegala a remporté le tournoi par équipe QBE Shootout en Floride.

Les deux comparses ont réussi 10 oiselets, dont six sur le neuf de retour. Ils n’ont également jamais fauté pendant la troisième et dernière ronde de cet événement présenté à Naples. Ils ont ainsi obtenu un cumulatif de 182 (-34). Cela leur a permis de devancer le duo de leurs compatriotes Charley Hoffman et Ryan Palmer par une frappe. Ces derniers ont chacun raté un roulé d’environ 12 pieds qui aurait envoyé les deux paires en surtemps.

C’est par ailleurs la première fois en 11 ans qu’une équipe recrue remporte le QBE Shootout.

«C’est très plaisant de goûter à la victoire, parce que c’était très difficile», a affirmé Theegala en conférence de presse.

L’homme de 25 ans a dû passer la très grande majorité de sa journée dans la douleur, après avoir subi une blessure au premier trou.

Matt Kuchar et Harris English ont pris le troisième rang de la compétition, terminant à deux coups des vainqueurs.

L’unique Canadien en lice pour ce tournoi, Corey Conners, faisait équipe avec le Sud-Coréen K.H. Lee. Les deux golfeurs ont terminé à égalité avec une autre équipe au huitième rang sur 12 formations. À leur dernier tour de piste, Conners et Lee ont joué 65 (-7). Ils ont frappé la balle neuf fois de plus que les gagnants.

Nelly Korda, la deuxième joueuse au classement mondial de la LPGA, a pris le cinquième rang – à égalité avec un autre duo – de la compétition en compagnie de Denny McCarthy.

La semaine prochaine, la femme de 24 ans fera équipe avec son célèbre père, Petr Korda, dans le cadre du PNC Championship. Le paternel a été un excellent joueur de tennis sur le circuit de l’ATP entre 1987 et 2000.