Les 49ers pulvérisent les «Bucs» et Brady

La défense des 49ers a fait la vie dure à Tom Brady et l’attaque de San Francisco n’a pas été en reste dans une domination de 35 à 7 aux dépens des Buccaneers de Tampa Bay, dimanche, au Levi’s Stadium.

L’unité défensive des «Niners» a donné qu’un seul touché et créé trois revirements. À deux reprises, le quart des «Bucs» a vu une de ses passes finir sa course dans les mains d’un rival. L’attaque des Buccaneers (6-7) a aussi été forcée de dégager le ballon à trois reprises, en plus d’échouer deux fois en tentative de quatrième essai.

De l’autre côté du ballon, le quart-arrière Brock Purdy a très bien fait à son premier départ en carrière. Il a réussi 16 de ses 21 passes pour 185 verges et deux touchés. Il a aussi inscrit un majeur au sol. Le tout dernier joueur choisi au dernier repêchage de la NFL jouait un deuxième match de suite, après avoir été envoyé dans la mêlée après la blessure à Jimmy Garoppolo la semaine dernière.

Le demi offensif Christian McCaffrey a aussi très bien fait avec 119 verges et un touché en 14 courses.

La victoire des 49ers (9-4) a cependant été assombrie par une blessure inquiétante. Au deuxième quart, le talentueux receveur de passes Deebo Samuel a dû quitter le terrain sur une voiturette. Il a semblé se blesser à une cheville. L’athlète de 26 ans pleurait à chaudes larmes alors qu’il était amené vers le vestiaire.

Avant de se faire mal, Samuel avait amassé 21 verges et un touché au sol. Il avait également attrapé quatre relais pour 42 verges.

Encore difficile sur la route pour les Dolphins

Les Dolphins de Miami n’ont jamais vraiment été en mesure de s’imposer offensivement et les Chargers de Los Angeles en ont profité pour l’emporter 23 à 17, dimanche soir, devant leurs partisans au SoFi Stadium.

Le club floridien a maintenant un dossier de 3-4 sur les terrains adverses, alors qu’il a une fiche de 5-1 à la maison en 2022.

De leur côté, les Chargers (7-6) ont franchi la barre des ,500 et peuvent continuer de rêver à une qualification comme meilleur deuxième pour les éliminatoires dans l’Association américaine.

Le quart-arrière Justin Herbert a conclu son duel avec 39 passes réussites en 51 tentatives pour des gains de 367 verges et un touché. Sa cible la plus productive a été Mike Williams, lui qui a mis ses mains sur six ballons pour 116 verges et un majeur.

Le porteur de ballon Austin Ekeler n’a pas été en reste avec un total de 104 verges, dont 59 sur des attrapés. Il a aussi franchi la ligne des buts sur une course.

Pour revenir aux Dolphins (8-5), Tua Tagovailoa a réussi seulement 10 de ses 28 relais pour un maigre 145 verges. Il a tout de même trouvé Tyreek Hill dans la zone payante. Ce dernier a aussi inscrit un touché en récupérant un ballon échappé par son coéquipier Jeff Wilson fils.

Miami tentera de rebondir contre les puissants Bills de Buffalo samedi prochain. Le lendemain, les Chargers ont rendez-vous avec les Titans du Tennessee.

Les Chiefs renouent avec la victoire

Au Empower Field at Mile High, les Chiefs de Kansas City ont inscrit les 27 premiers points du match et l’ont emporté 34 à 28 contre les Broncos de Denver.

La troupe du quart-arrière Patrick Mahomes a ainsi retrouvé le chemin de la victoire après avoir baissé pavillon contre les Bengals de Cincinnati la semaine dernière. C’est aussi le sixième gain des Chiefs (10-3) à leurs sept dernières sorties.

Le pivot de Kansas City a amassé 352 verges et trois touchés avec son bras, mais il a été victime de trois larcins. Le porteur de ballon Jerick McKinnon a attrapé sept de ses passes pour 112 verges et deux majeurs.

La défensive des Chiefs a aussi participé au pointage. Au deuxième quart, Willie Gay a ramené une interception sur 47 verges pour un touché.

Les Broncos (3-10) ont subi une cinquième défaite de suite. Jerry Jeudi a inscrit trois majeurs, mais pourrait faire face à de futures sanctions. En effet, il est entré en collision avec un arbitre pendant qu’il faisait une crise sur le terrain. De plus, le quart-arrière Russell Wilson n’a pas été en mesure de finir le match en raison d’une commotion cérébrale.

Une première pour les Panthers

Au Lumen Field, les Panthers de la Caroline ont obtenu un deuxième gain consécutif pour la première fois en 2022. Ils ont vaincu les Seahawks de Seattle au compte de 30 à 24.

Les porteurs de ballon Chuba Hubbard et Raheem Blackshear ont franchi la ligne des buts avec le ballon en main, tandis que Sam Darnord a lancé une passe de touché à Shi Smith. Le botteur des Panthers (5-8) Eddy Pineiro a pour sa part réussi trois placements.

Du côté des Seahawks (7-6), le pivot Gino Smith a lancé trois relais de six points.