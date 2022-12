«Je peux reprendre une vie normale» -Kristopher Letang

Kristopher Letang ne cesse de surprendre. Moins de deux semaines après avoir subi son deuxième accident vasculaire cérébral (AVC), le défenseur était de retour dans la formation des Penguins de Pittsburgh.

Letang était absent depuis le 28 novembre. Il avait subi un premier AVC le 29 janvier 2014 et était revenu au jeu le 9 avril suivant.

Si certains observateurs se questionnaient sur la capacité ou la volonté de Letang de poursuivre sa carrière à 35 ans et après 17 saisons parsemées de records d’équipe, le principal intéressé a une fois de plus montré toute sa résilience et sa passion pour le hockey.

«L’abréviation AVC fait peur, a reconnu Letang, selon des propos rapportés par le "Pittsburgh Post-Gazette". J'ai eu de la chance que ces choses se résolvent d'elles-mêmes et je peux reprendre une vie normale, a lancé Letang. Les gens me connaissent bien maintenant et savent que le hockey est une passion pour moi.»

Letang a certes été blanchi dans une victoire de 3 à 1 aux dépens des Sabres de Buffalo, mais il a été le joueur le plus utilisé avec 22 min 14 s d’action. Son capitaine Sidney Crosby lui-même, qui pourtant le connaît très bien, ne s’attendait pas à le revoir si rapidement dans l’action.

«Probablement pas, mais on ne sait jamais avec lui, a dit Crosby. Il a l'air bien après ce qu'il a traversé. Il a fait des choses similaires, mais rien de tel. Il a de nouveau trouvé le moyen de nous surprendre tous et a connu un excellent match.»

Priorité absolue

Pour ceux qui sont inquiets de le voir de retour si rapidement, l’entraîneur-chef Mike Sullivan avait des propos rassurants.

«Kris a une équipe médicale qui lui a fait subir une série de tests, a-t-il fait valoir. Ce sont quelques-uns des médecins les plus éminents au monde dans leur domaine respectif.

Certaines personnes peuvent avoir des questions à ce sujet, mais ces personnes en savent beaucoup plus que nous. La santé de Kris, avant tout, est la priorité absolue.

Letang a jusqu’ici totalisé un but et 12 points en 22 parties tout en montrant un différentiel de -7. En carrière, il a totalisé 145 buts et 662 points en 963 rencontres.

Les Penguins seront de retour sur la glace lundi en accueillant les Stars de Dallas.