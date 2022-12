«Tout le monde tousse ici, ce n’est pas que moi» - Grant Wahl

Le décès du journaliste américain Grant Wahl, qui couvrait la Coupe du monde de soccer au Qatar, a créé une onde de choc dans le milieu des médias, et les théories sur sa mort se multiplient. Au cours des derniers jours, l’homme de 48 ans avait dit souffrir d’une bronchite, et qu’il n’était pas le seul dont la santé avait été affectée.

L’effondrement de Wahl, vendredi pendant le match entre les Pays-Bas et l’Argentine, a été décrit par les témoins comme un arrêt cardiaque.

Une équipe médicale a rapidement été dépêchée sur place et des manœuvres de réanimation cardiaque lui ont été administrées pendant 20 minutes.

Il a ensuite été déplacé par Uber à l’hôpital, où son décès a été prononcé.

Dans un épisode du balado «Futbol with Grant Wahl» diffusé jeudi, le journaliste a expliqué avoir été affecté par une grippe qui s’est transformée en bronchite.

«Mon corps m’a dit, après l’élimination des États-Unis, “Mon gars, tu ne dors pas assez.” [Mon corps] s’est rebellé et j’ai eu une sévère bronchite cette semaine. Je suis allé à l’infirmerie du centre des médias deux fois, y compris aujourd’hui [jeudi]. Je vais mieux, mais j’ai tout annulé pour ce jeudi pour faire des siestes», a-t-il raconté à la veille de son décès.

«Tout le monde tousse ici, ce n’est pas que moi. Plusieurs journalistes ont de sévères toux et ça sonne parfois comme un râle d’agonie. Ce qui me surprend, c’est qu’il n’y a pas tellement de COVID-19 ici. Je pensais que ce serait un problème.»

Dans une vidéo sur Instagram, son frère Eric Wahl a partagé vendredi sa théorie d’un meurtre. Le journaliste s’était fait remarquer en début de Mondial en se voyant refuser l’accès à un stade pour avoir porté un chandail arc-en-ciel. Toujours selon Eric, Grant Wahl aurait reçu des menaces de mort.

La FIFA réagit

Tôt samedi matin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait part de sa «consternation et de sa grande tristesse» après l’annonce de la mort de l’expérimenté journaliste.

FIFA President expresses condolences to family and friends of Grant Wahl. pic.twitter.com/WoEN5hUMve — FIFA.com (@FIFAcom) December 10, 2022

«Quelques jours auparavant, Grant était reconnu par la FIFA et l’AIPS (Association internationale de la presse sportive) pour sa couverture de huit Coupes du monde consécutives, et il a aussi assisté à plusieurs Mondiaux féminins, en plus d’avoir présenté de nombreux événements sportifs internationaux. Son amour du soccer était immense et sa couverture manquera à tous ceux qui suivent le sport», a mentionné Infantino sur Twitter.

«Nous sommes sous le choc, tristes et chagrinés par le décès tragique de Grant Wahl, a réagi de son côté la Major League Soccer. Il était une personne aimante pour qui la passion du soccer et le dévouement envers le journalisme étaient incommensurables.»