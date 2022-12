Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 11 décembre qui valent le détour.

Hockey: Bruins de Boston c. Golden Knights de Vegas

Dirigés par l’ancien pilote des «Oursons» Bruce Cassidy, les Golden Knights ont mis fin à la séquence historique des Bruins à domicile, lundi dernier. Depuis, l’équipe du Massachusetts s’est relevée en blanchissant l’Avalanche du Colorado, mais a plié l’échine face aux pauvres Coyotes de l’Arizona vendredi. Quant à eux, les Golden Knights ont subi un cuisant revers face aux Rangers de New York, avant de disposer des Flyers de Philadelphie. La formation du Nevada connaît plus de succès sur les patinoires adverses depuis le début de la campagne, mais a remporté cinq de ses six derniers duels à domicile. Chose certaine : ce duel entre deux titans du circuit Bettman promet. Et l’entraîneur-chef Cassidy voudra célébrer à son nouveau domicile après six belles saisons derrière le banc des Bruins.

Prédiction: Victoire des Golden Knights de Vegas - 2,20

Basketball: Raptors de Toronto c. Magic d’Orlando

Les Raptors se sont fait jouer un mauvais tour par la dernière équipe au classement général de la NBA, vendredi, lorsqu’ils ont subi une défaite de 113 à 109 face au Magic. De retour à Orlando pour un deuxième duel en 72 heures, les hommes de Nick Nurse auront le couteau entre les dents. Les Raptors, qui affichent un dossier de 13-13, sont en chaude lutte avec cinq autres équipes dans l'Association de l’Est pour une place dans le tableau des séries éliminatoires. Si Pascal Siakam a été brillant avec 36 points vendredi, O.G. Anunoby (12 points) et Scottie Barnes (six points) ont des choses à se faire pardonner. Ils auront l’occasion de le faire face à la quatrième formation qui accorde le plus de points dans l’Est.

Prédiction: Raptors de Toronto (Total de points) Plus de 114,5 - 1,85

Football: Texans de Houston c. Cowboys de Dallas

Les deux formations de l’État du Texas s’affronteront dans un duel qui s’annonce à sens unique, alors que les Cowboys (9-3) recevront les Texans (1-10-1). Les Cowboys ont signé une convaincante victoire de 54 à 19 contre les Colts d’Indianapolis, la semaine dernière. Il s’agissait d’un troisième gain consécutif. Tout semble finalement en place pour permettre à Dallas d’aspirer aux grands honneurs avec le retour de Dak Prescott, blessé pendant quelques semaines plus tôt cette année, et le monstre à deux têtes au sol composé d'Ezekiel Elliott et de Tony Pollard. Le duo devrait d’ailleurs connaître beaucoup de succès contre Houston, qui compte sur l’une des pires défensives pour arrêter le jeu au sol. Contre l’une des attaques les plus anémiques du circuit, encore une fois cette semaine, l’excellente défensive des Cowboys devrait parvenir à faire mal paraître ses adversaires. La séquence de sept revers des Texans devrait donc se poursuivre.

Prédiction: Victoire des Cowboys de Dallas - 1,04