Une victoire pour les Sénateurs avant de revenir à la maison

Après deux défaites consécutives, les Sénateurs d’Ottawa ont renoué avec la victoire, samedi après-midi, en s’imposant au compte de 3 à 2 contre les Predators, à Nashville.

Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

L’entraîneur-chef, D.J. Smith, n’a pas caché son enthousiasme dans le vestiaire après la rencontre, dans une vidéo publiée par l’équipe sur Twitter.

«C’est tout un effort que vous avez fait à la fin d’un voyage comme ça, a-t-il dit à ses joueurs. C’était une grosse équipe physique l’autre côté. Notre jeu en désavantage numérique a été très bon et notre défensive a été exceptionnelle. Drake [Batherson], c’est l’un des meilleurs matchs que j’ai vu de ta part depuis longtemps.»

Finishing the dads trip with a goggle giveaway‼️#GoSensGo pic.twitter.com/UmsfZJIaT1 — Ottawa Senators (@Senators) December 10, 2022

«En tant qu’équipe, je pense que nous avons joué un match où nous avons été plus imposants physiquement, a-t-il indiqué à son passage devant les médias. Nous avons progressé tout au long de la rencontre.»

Après avoir vu Yakov Trenin briser la glace avec trois minutes à faire au deuxième engagement, en surprenant Cam Talbot, les visiteurs ont répliqué, huit secondes avant la fin de la période. Claude Giroux a profité de la circulation devant le gardien Juuse Saros pour récupérer une rondelle libre avant d’inscrire son 12e but de la saison.

Alex DeBrincat a joué de chance pour marquer son septième de la campagne, au troisième tiers. Le défenseur des «Preds» Dante Fabbro a redirigé une tentative de passe de l’attaquant derrière son propre gardien pour donner l’avance aux visiteurs.

Batherson s’est ensuite échappé avant d’y aller d’une belle manœuvre pour inscrire le but victorieux. Nino Niederreiter a répliqué, une minute plus tard, à mi-chemin au troisième vingt, mais le mal était fait.

«Drake a joué tout un match, a ajouté Smith. Il est gros, physique et il était constamment sur la rondelle. [Shane] Pinto, Batherson et DeBrincat, c’était notre meilleur trio. S’ils jouent comme ça chaque soir, ça nous donne beaucoup plus d’options. DeBrincat a travaillé et il a mérité le but chanceux.»

Maintenant que ses hommes ont mis un terme à une courte séquence de deux revers, l’entraîneur aimerait voir ses joueurs livrer le même genre d’effort à Ottawa.

«Nous avons obtenu neuf points sur une possibilité de 10 lors de nos derniers matchs sur la route, a-t-il fait remarquer. Nous devons jouer avec la même attitude à la maison en pratiquant un style physique et en étant difficiles à affronter pour tenter d’être de retour dans la course avant Noël.»

Les Sénateurs seront de retour devant leurs partisans, lundi soir, lors de la visite des Ducks d’Anaheim.